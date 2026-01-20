Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Ambiente

Dimar advierte sobre fuertes vientos y altas olas en el norte del Caribe colombiano

La Dimar informó que en el norte del Caribe colombiano, en el departamento del Atlántico, se están presentando vientos con velocidades de hasta 55 kilómetros y olas de hasta tres metros de altura. Estas son las recomendaciones de la entidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Educación
21 de enero de 2026 - 01:10 a. m.
La entidad recomendó a los turistas de las playas del Caribe mantenerse atentos a todas las observaciones de seguridad de las autoridades.
La entidad recomendó a los turistas de las playas del Caribe mantenerse atentos a todas las observaciones de seguridad de las autoridades.
Foto: Dimar
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Dirección General Marítima informó a la ciudadanía sobre una interacción de fenómenos en el norte del Caribe colombiano que está generando vientos de dirección variable con velocidades entre 46 y 55 kilómetros. La situación también ha llevado a que se generen olas significativas, de entre 2.2 y 3.0 metros de altura.

Ante estas condiciones, la entidad ha recomendado extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de actividades marítimas y portuarias. En caso de presentarse alteraciones en la meteorología, y si se requiere aplicar algunas restricciones, estas serán anunciadas por parte de la Autoridad Marítima Colombiana.

Le puede interesar: Barco colombiano llegó a la Antártida por segunda vez, ¿cuál es su objetivo?

La Dimar instó a verificar con la Estación de Control de Tráfico Marítimo y Fluvial o a través de los canales oficiales las condiciones predominantes a la hora de realizar maniobras, zarpe, ataque o durante la navegación.

“Además, se recomienda a los turistas y usuarios de las playas de la región Caribe, particularmente en el departamento del Atlántico, mantenerse atentos a todas las observaciones de seguridad de las autoridades locales como Guardacostas de la Armada de Colombia, Salvavidas, Cruz Roja y Defensa Civil”, se lee en el comunicado de la entidad.

Por su parte, en su resumen de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para este 20 de enero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) apuntó que persiste una alerta naranja en el mar Caribe por el incremento en la altura del oleaje y la velocidad del viento en su sector central y oriental.

Lea también: Parque Farallones de Cali perdió 1.700 hectáreas de vegetación durante 2025

En suma, hay una alerta amarilla vigente por viento y oleaje en el suroccidente y occidente del mar Caribe, y una alerta amarilla por tiempo lluvioso en su zona occidental.

Por otro lado, el Ideam recordó que se emitió una alerta amarilla por oleaje y viento en el Pacífico colombiano. “Se sube alerta naranja por tiempo lluvioso en toda la cuenca”, anunció la entidad en su informe.

🌳 📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente?Te invitamos a verlas enEl Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Educación

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Dimar

Caribe

Caribe colombiano

Alerta meteomarina

oleaje

Mar

Atántico

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.