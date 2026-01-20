Dimar advierte sobre fuertes vientos y altas olas en el norte del Caribe colombiano

La entidad recomendó a los turistas de las playas del Caribe mantenerse atentos a todas las observaciones de seguridad de las autoridades. Foto: Dimar

La Dirección General Marítima informó a la ciudadanía sobre una interacción de fenómenos en el norte del Caribe colombiano que está generando vientos de dirección variable con velocidades entre 46 y 55 kilómetros. La situación también ha llevado a que se generen olas significativas, de entre 2.2 y 3.0 metros de altura.

Ante estas condiciones, la entidad ha recomendado extremar las medidas de seguridad en el desarrollo de actividades marítimas y portuarias. En caso de presentarse alteraciones en la meteorología, y si se requiere aplicar algunas restricciones, estas serán anunciadas por parte de la Autoridad Marítima Colombiana.

La Dimar instó a verificar con la Estación de Control de Tráfico Marítimo y Fluvial o a través de los canales oficiales las condiciones predominantes a la hora de realizar maniobras, zarpe, ataque o durante la navegación.

“Además, se recomienda a los turistas y usuarios de las playas de la región Caribe, particularmente en el departamento del Atlántico, mantenerse atentos a todas las observaciones de seguridad de las autoridades locales como Guardacostas de la Armada de Colombia, Salvavidas, Cruz Roja y Defensa Civil”, se lee en el comunicado de la entidad.

Por su parte, en su resumen de pronósticos y alertas hidrometeorológicas para este 20 de enero, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) apuntó que persiste una alerta naranja en el mar Caribe por el incremento en la altura del oleaje y la velocidad del viento en su sector central y oriental.

En suma, hay una alerta amarilla vigente por viento y oleaje en el suroccidente y occidente del mar Caribe, y una alerta amarilla por tiempo lluvioso en su zona occidental.

Por otro lado, el Ideam recordó que se emitió una alerta amarilla por oleaje y viento en el Pacífico colombiano. “Se sube alerta naranja por tiempo lluvioso en toda la cuenca”, anunció la entidad en su informe.

