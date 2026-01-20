Parque Farallones de Cali perdió 1.700 hectáreas de vegetación durante 2025

Vista aérea de una mina de oro ilegal destruida en el Parque Natural Farallones, cerca de Cali, Valle del Cauca, Colombia, en noviembre de 2024. Foto: AFP - JOAQUIN SARMIENTO

Durante 2025, el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, donde nacen seis de los siete ríos que atraviesan Cali, perdió 1.700 hectáreas de vegetación natural, según estimaciones realizadas por Parque Nacionales Cómo Vamos (PNCV), una iniciativa conformada por diez organizaciones de la sociedad civil.

Para hacerse una idea, esta área corresponde a 2.400 canchas de fútbol. Esto, explicó PNCV, también equivale al 38 % del área crítica del parque, en donde también hay una presencia de mercurio asociado a la minería ilegal que lleva afectando por años al área protegida.

La estimación fue realizada gracias a sistemas de información geográfica (SIG), el uso de inteligencia artificial, así como el procesamiento digital de imágenes y análisis espacial.

Esta tecnología, explicó PNCV, permite superponer múltiples capas de información, como la vegetación, infraestructural vial, minería, cultivos ilícitos, entre otras, para generar interpretaciones integrales sin que los guardaparques deban ponerse en riesgo.

Al respecto, Clara Solano, directora de la Fundación Natura y presidenta de PNCV, señaló que pudieron “analizar la dependencia que tienen las ciudades de los parques nacionales, y además tener información que podamos comunicar a la sociedad en general, a cualquier ciudadano”.

Sobre la dependencia de las ciudades de las áreas protegidas, la iniciativa resaltó que el caso de Farallones “es particularmente importante”, pues su conservación es un asunto de seguridad hídrica para los habitantes de la capital del Valle del Cauca.

El análisis geoespacial también comprobó otras presiones que persisten en el parque: la ocupación ilegal y la construcción de infraestructura no autorizada hacia el valle y Jamundí; el crecimiento de cultivos de uso ilícito hacia el sur; y la minería ilegal de oro hacia las cuencas del río Naya.

Para Catalina Gutiérrez, directora de Wildlife Conservation Society (WCS) Colombia, organización aliada de PNCV, “poder evidenciar y tener un sistema de análisis que nos esté confirmando esa contaminación por mercurio, yo diría que es uno de los resultados más interesantes de lo que pudimos hacer en Farallones.

Como nos contaba en esta nota hace un par de años, Gustavo Rodríguez, experto de monitoreo e investigaciones de Parques Nacionales Naturales, “en Los Farallones se ha practicado minería ilegal a través de socavones de más de 100 metros, en los que se procesan estos materiales con mercurio en campamentos provisionales, lo que causa una fuente constante y documentada de contaminación del suelo y los ríos”.

