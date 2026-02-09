Imagen de referencia - ¿Dónde botar correctamente los residuos que no van a la basura en Bogotá? Foto: Mauricio Alvarado

En los últimos años, ha aumentado el número de campañas para promover el reciclaje adecuado de los residuos de uso diario. Sin embargo, la correcta disposición de muchos de estos desechos sigue siendo un reto para la mayoría de los ciudadanos.

¿Sabe dónde debe depositar los residuos de construcción y demolición? ¿O qué hacer con los residuos que representan un riesgo biológico? Con el objetivo de orientar a la ciudadanía, Adriana Soto, secretaria de Ambiente de Bogotá, publicó un listado con los puntos autorizados para la disposición de este tipo de residuos.

Por ejemplo, si tiene residuos de construcción y demolición (RCD), como escombros, tejas, sanitarios, concreto, drywall o cerámica, es importante recordar que estos no deben dejarse en la calle ni en el espacio público. Estos materiales deben depositarse en los Ecopuntos establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

También puede optar por la alternativa de programar la recolección de estos residuos a través de la línea 110. En este caso, el transporte y la gestión están a cargo de empresas autorizadas, y los materiales deben entregarse sin bolsa.

Otro de los residuos que se disponen con mayor frecuencia de manera inadecuada son los elementos voluminosos, como colchones y muebles. Estos tampoco deben abandonarse en la calle o el espacio público, sino llevarse a los Ecopuntos o solicitar su recolección programada.

En el caso de ropa, calzado y otros textiles, es importante tener en cuenta que no deben ir en bolsa negra. Estos residuos deben entregarse en contenedores autorizados, preferiblemente dentro de una bolsa limpia, idealmente blanca. En este enlace puede consultar los puntos habilitados.

El aceite vegetal usado tampoco debe desecharse por el sifón del lavaplatos. En su lugar, debe almacenarse en una botella plástica bien cerrada. Su transporte y gestión corresponden a empresas autorizadas, que pueden consultarse a través de este enlace.

Las llantas usadas, así como los aparatos eléctricos y electrónicos en desuso o dañados y las pilas, no deben dejarse en la calle ni en el espacio público, ni es necesario empacarlos en bolsas negras. Estos residuos deben entregarse a gestores autorizados o en puntos de recolección especializados, que pueden consultarse por medio de este chat o en este enlace para electrodomésticos y este para pilas.

Finalmente, en el caso de jeringas, agujas y gasas usadas en el hogar, es clave recordar que son residuos peligrosos y no deben ir a la calle, al espacio público ni a la bolsa negra. Estos elementos deben depositarse en un recipiente rígido y entregarse en el servicio de salud (IPS).

Un manejo similar aplica para los residuos con riesgo biológico, generados en clínicas, hospitales, consultorios, laboratorios y veterinarias. Estos deben ser entregados a gestores autorizados, debidamente empacados en bolsas rojas, conforme a la normativa vigente.

