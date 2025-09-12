¿Dónde lloverá durante el segundo fin de semana de septiembre? Esto dice el IDEAM

El tiempo en la capital del país se caracterizará por las condiciones predominantemente secas, con cielo entre ligera y parcialmente nublado, aunque no se descartan lluvias. Foto: Óscar Pérez

Para el segundo fin de semana de septiembre, sábado 13 y domingo 14, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) prevé lluvias en sectores de la región Pacífica, el Caribe y el oriente de la Amazonía. En las otras regiones del país predominarán las precipitaciones ligeras y el tiempo seco.

Durante el sábado 13 de septiembre, el Instituto espera una disminución de la nubosidad y las lluvias de manera generalizada en el territorio colombiano, sobre todo en las regiones de la Orinoquía y la Amazonía.

Sin embargo, en departamentos como La Guajira, norte de Magdalena, sur de Bolívar, Córdoba, norte y sur de Cesar, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, occidente de Cauca, centro de Nariño, Risaralda, Caldas, Quindío, norte de Tolima, Santander, oriente de Guainía, oriente de Vaupés y oriente de Amazonas, se esperan lluvias de variada intensidad.

Finalmente, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, la entidad pronostica nubosidad variable y lluvias a lo largo del día.

Para el domingo 14 de septiembre, se espera un incremento en los acumulados de lluvia en todas las regiones del país. Sin embargo, las precipitaciones más intensas se esperan Chocó, occidente de Valle del Cauca, occidente de Cauca, sur de La Guajira, Cesar, norte de Norte de Santander, Santander, sur de Cundinamarca, occidente de Antioquia.

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé que aumente la nubosidad y las lluvias, al punto que algunas podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas.

¿Cómo estará el tiempo en Bogotá este fin de semana?

El tiempo en la capital del país se caracterizará por las condiciones predominantemente secas, con cielo entre ligera y parcialmente nublado.

Pese a esto, no se descartan lluvias ligeras y sectorizadas en horas de la tarde, mientras que la temperatura en la ciudad oscilará entre los 9 y los 15 °C.

Ante las condiciones anunciadas por el IDEAM, se recomienda estar atentos al estado de las vías, principalmente en los departamentos donde la amenaza de deslizamiento o desbordamiento es alto. Por eso mismo, la entidad recomienda realizar los desplazamientos en horas del día.

