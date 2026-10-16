Estas condiciones se mantendrían en varias regiones durante el fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo publicado por el Ideam. A nivel general, se prevén condiciones lluviosas…

Colombia está atravesando su segunda temporada de más lluvias en 2026, como lo confirmó hace pocos días el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Por eso, aunque el país también se encuentra bajo las condiciones del fenómeno de El Niño, durante los últimos días se han registrado fuertes lluvias en gran parte del país.

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¿Dónde lloverá en Colombia el fin de semana? Este es el pronóstico del tiempo del Ideam

Estas condiciones se mantendrían en varias regiones durante el fin de semana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo publicado por el Ideam. A nivel general, se prevén condiciones lluviosas principalmente entre el viernes y el sábado, con una disminución para el domingo. Sin embargo, en ciudades como Bogotá, el domingo será el día más lluvioso.

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"Las precipitaciones de mayor intensidad están previstas para este viernes, con tendencia a la disminución hacia el domingo, principalmente en las regiones Orinoquía y Amazonía, donde se espera que predominen las condiciones de tiempo seco", explicó la entidad en un comunicado.

Mientras tanto, en Bogotá se espera un fin de semana con cielo mayormente nublado y con probabilidad de lluvias en diferentes horas del día, aunque se concentrarían principalmente durante la tarde. Las lluvias podrían registrarse en amplios sectores de la ciudad y las de mayor intensidad están previstas para el domingo.

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El pronóstico nacional indica que para el sábado, 17 de octubre, habrá lluvias fuertes, con probabilidad de tormentas eléctricas, en "el sur de La Guajira, norte de Magdalena, Cesar, Norte de Santander, oriente de Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, occidente de Cundinamarca, Arauca y Casanare, Meta, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Amazonas".

Las lluvias moderadas se esperan en Atlántico, Sucre, Bolívar, Córdoba, Santander, occidente de Boyacá, Vichada y el sur de Huila. Además, también podrían registrarse en Guainía, Putumayo y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Por su parte, las lluvias más ligeras ocurrirán en algunos sectores de Huila, en el sur de Boyacá, el oriente de Cundinamarca, el occidente de Amazonas y en Tolima.

Para el domingo, 18 de octubre, habrá lluvias fuertes con probabilidad de tormenta eléctrica "en áreas del oriente del departamento del Magdalena, sur de Bolívar y Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Risaralda, norte del Tolima, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", dice el pronóstico.

Las lluvias moderadas se esperan en La Guajira, Cesar, Atlántico, el sur de Bolívar, Sucre y Córdoba, así como en el norte de Boyacá y Tolima, Quindío, el occidente de Cundinamarca y Arauca, y en Amazonas.

Finalmente, las lluvias ligeras podrían presentarse en el oriente de Cundinamarca, Boyacá, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá y Putumayo.

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