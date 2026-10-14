"Durante estos días, acorde con la época del año, continuarán prevaleciendo las condiciones nubosas en la mayor parte del país, con alta probabilidad de lluvias, acompañadas inclusive de tormentas…

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para la semana del 13 al 16 de octubre. Luego de que este martes 13 de octubre se registraran lluvias en gran parte del país, la entidad espera que para los siguientes días se mantengan las condiciones de la segunda temporada de más lluvias.

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¿Dónde lloverá en Colombia? Este es el pronóstico del tiempo del Ideam para esta semana

"Durante estos días, acorde con la época del año, continuarán prevaleciendo las condiciones nubosas en la mayor parte del país, con alta probabilidad de lluvias, acompañadas inclusive de tormentas eléctricas, en varios sectores de las regiones Caribe, Andina y Pacífica y especialmente durante las horas de las tardes y noches", dijo la entidad en un comunicado.

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En Bogotá, se espera que de miércoles a viernes haya cielo mayormente nublado y que haya probabilidad de lluvias en diferentes horas del día. Estas se concentrarían principalmente en sectores del oriente y sur de la ciudad. Sin embargo, en el norte y noroccidente también habría lluvias, aunque estas se concentrarán principalmente en la tarde y la noche.

Pronóstico del tiempo para el miércoles 14 de octubre de 2026

De acuerdo con el Ideam, se espera que para el miércoles se registren lluvias fuertes y probabilidad de tormentas eléctricas en varias regiones, principalmente en Córdoba, Antioquia, el occidente de Boyacá, el norte y occidente de Cundinamarca, Caldas, Tolima, Risaralda, el centro y oriente de Cauca y el sur de Nariño.

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Mientras tanto, las lluvias moderadas se concentrarían en "sectores del sur de La Guajira, el norte y sur de Cesar, el centro y sur de Bolívar, Norte de Santander, el oriente y sur de Santander, el centro-oriente y sur de Chocó, Valle del Cauca, Meta, el occidente de Caquetá, Vichada, Guainía, el oriente de Guaviare, Vaupés y Amazonas", señaló la entidad.

Finalmente, las lluvias ligeras se presentarían en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y en zonas de Magdalena, el centro y sur de Atlántico, Sucre, Arauca, Casanare y Putumayo.

Pronóstico del tiempo para el jueves 15 de octubre de 2026

Para el jueves se espera que haya tiempo seco en parte de la costa Caribe, principalmente en Atlántico y el oriente de la región, así como en la Orinoquía y el noroccidente de la Amazonía.

Sin embargo, las lluvias no darán tregua en otras regiones del país. Se prevén precipitaciones fuertes en algunos sectores de Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, occidente de Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Guainía, Vaupés, oriente de Caquetá y Putumayo, Vaupés y Amazonas.

Las lluvias moderadas se esperan en el sur de Cesar, el centro y sur de Bolívar, en Quindío, Casanare, Meta, Vichada y Guaviare. Por parte, en los departamentos de Magdalena, Huila, sur y occidente de Arauca y Putumayo, así como en áreas localizadas de La Guajira, se prevén lluvias ligeras.

Pronóstico del tiempo para el viernes 16 de octubre de 2026

Finalmente, para el último día hábil de la semana se espera que haya "lluvias fuertes con probabilidad de tormentas eléctricas en sectores del sur de Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Norte de Santander, Santander, el occidente de Boyacá, el norte y occidente de

Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, el sur de Huila, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, el suroccidente de Meta, Caquetá, Putumayo, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas", de acuerdo con el Ideam.

Además, se registrarán lluvias moderadas al sur de La Guajira, en Atlántico, Quindío, Arauca y Casanare; mientras que las lluvias ligeras se esperan en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

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