"Durante el fin de semana se prevé que las lluvias más significativas se presenten al norte y occidente del país, principalmente hoy viernes y con tendencia al descenso hacia el domingo", señaló el Ideam en un comunicado.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. Luego de una semana con lluvias en varias regiones del país, incluyendo Bogotá, la entidad espera que se registren precipitaciones en algunas zonas del territorio nacional.

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¿Dónde lloverá en Colombia este fin de semana? Este es el pronóstico del Ideam

En Bogotá, las lluvias más fuertes se registraron durante el viernes, focalizadas en el norte y occidente de la ciudad. La temperatura durante el fin de semana estaría entre 10 °C y 21 °C.

En contraste con las condiciones lluviosas de algunas zonas del norte y el occidente del país, habrá varias ciudades en las que se registrarán altas temperaturas, debido a las condiciones secas.

"Las temperaturas más altas durante el fin de semana pueden registrarse en Cúcuta, Santa Marta, Montería, Puerto Carreño, Neiva, Yopal, Arauca y Valledupar con valores por encima de 34 °C", aseguró la entidad.

Para el sábado, 7 de noviembre, se espera que las lluvias más fuertes se registren al norte Santander, el oriente de Boyacá, Antioquia, oriente de Caldas, occidente de Cundinamarca, norte de Tolima, Chocó, Nariño y el sur de Meta.

Mientras tanto, podrían registrarse lluvias moderadas en "La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, sur de Cesar, Santander, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Meta, Vichada y San Andrés, Providencia y Santa Catalina".

Las lluvias más ligeras se concentrarán en el norte de Cesar, Casanare, Caquetá y Guaviare. Además, se espera tiempo seco en Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas, así como en algunos sectores de Boyacá.

Para el domingo, 8 de noviembre, se prevén lluvias fuertes en "alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, norte de Santander, oriente de Santander y Boyacá, occidente de Cundinamarca y oriente de Guainía". También podrían registrarse lluvias moderadas en el centro de La Guajira, el sur de Sucre y Bolívar, Córdoba, Santander, occidente de Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, norte de Tolima, Valle del Cauca, piedemonte de Arauca, Vichada y Amazonas.

El Ideam también dijo que se espera lluvias ligeras en Cesar, norte de Bolívar, Atlántico, Santander, Quindío, sur del Tolima y Huila, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Chocó, Cauca, Nariño y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina".

Finalmente, se espera que haya tiempo seco el domingo en Magdalena, norte de Sucre, Boyacá, oriente de Cundinamarca, norte de Huila, sur de Boyacá, oriente de Arauca, Casanare y Meta.

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