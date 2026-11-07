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¿Dónde lloverá en Colombia este fin de semana? Este es el pronóstico del Ideam

Aunque las lluvias más fuertes del cierre de semana se registraron hoy y se espera que disminuyan el fin de semana, habrá precipitaciones en varias regiones de Colombia.

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Redacción Ambiente
Lloviznas e inundaciones en la ciudad de Bogotá
En Bogotá, las lluvias se concentraron en el norte y el occidente de la ciudad este viernes.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 7 y 8 de noviembre. Luego de una semana con lluvias en varias regiones del país, incluyendo Bogotá, la entidad espera que se registren precipitaciones en algunas zonas del territorio nacional.

"Durante el fin de semana se prevé que las lluvias más significativas se presenten al norte y occidente del país, principalmente hoy viernes y con tendencia al descenso hacia el domingo", señaló el Ideam en un comunicado.

En Bogotá, las lluvias más fuertes se registraron durante el viernes, focalizadas en el norte y occidente de la ciudad. La temperatura durante el fin de semana estaría entre 10 °C y 21 °C.

En contraste con las condiciones lluviosas de algunas zonas del norte y el occidente del país, habrá varias ciudades en las que se registrarán altas temperaturas, debido a las condiciones secas.

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"Las temperaturas más altas durante el fin de semana pueden registrarse en Cúcuta, Santa Marta, Montería, Puerto Carreño, Neiva, Yopal, Arauca y Valledupar con valores por encima de 34 °C", aseguró la entidad.

Para el sábado, 7 de noviembre, se espera que las lluvias más fuertes se registren al norte Santander, el oriente de Boyacá, Antioquia, oriente de Caldas, occidente de Cundinamarca, norte de Tolima, Chocó, Nariño y el sur de Meta.

Mientras tanto, podrían registrarse lluvias moderadas en "La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, sur de Cesar, Santander, Valle del Cauca, Cauca, Arauca, Meta, Vichada y San Andrés, Providencia y Santa Catalina".

Las lluvias más ligeras se concentrarán en el norte de Cesar, Casanare, Caquetá y Guaviare. Además, se espera tiempo seco en Guainía, Vaupés, Putumayo y Amazonas, así como en algunos sectores de Boyacá.

Para el domingo, 8 de noviembre, se prevén lluvias fuertes en "alrededor de la Sierra Nevada de Santa Marta, norte de Santander, oriente de Santander y Boyacá, occidente de Cundinamarca y oriente de Guainía". También podrían registrarse lluvias moderadas en el centro de La Guajira, el sur de Sucre y Bolívar, Córdoba, Santander, occidente de Boyacá, Antioquia, Caldas, Risaralda, norte de Tolima, Valle del Cauca, piedemonte de Arauca, Vichada y Amazonas.

El Ideam también dijo que se espera lluvias ligeras en Cesar, norte de Bolívar, Atlántico, Santander, Quindío, sur del Tolima y Huila, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo, Chocó, Cauca, Nariño y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina".

Finalmente, se espera que haya tiempo seco el domingo en Magdalena, norte de Sucre, Boyacá, oriente de Cundinamarca, norte de Huila, sur de Boyacá, oriente de Arauca, Casanare y Meta.

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Por Redacción Ambiente

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