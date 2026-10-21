¿Dónde lloverá este 21 de octubre? El pronóstico del Ideam para Colombia y Bogotá

El Ideam espera que las lluvias continúen este miércoles 21 de octubre en gran parte de Colombia. El pronóstico de la entidad apunta a un predominio de lluvias en las regiones Pacífica y Amazónica, así como en sectores del occidente, norte y centro de la región Andina, y en el oriente y occidente de la región Caribe. Las más intensas ocurrirán en áreas puntuales del Pacífico colombiano y el sur de la Amazonía, mientras que en gran parte de la Orinoquía y el centro de la región Caribe predominarán las lluvias ligeras y las lloviznas. En…

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El Ideam espera que las lluvias continúen este miércoles 21 de octubre en gran parte de Colombia. El pronóstico de la entidad apunta a un predominio de lluvias en las regiones Pacífica y Amazónica, así como en sectores del occidente, norte y centro de la región Andina, y en el oriente y occidente de la región Caribe. Las más intensas ocurrirán en áreas puntuales del Pacífico colombiano y el sur de la Amazonía, mientras que en gran parte de la Orinoquía y el centro de la región Caribe predominarán las lluvias ligeras y las lloviznas. En Bogotá, sin embargo, se espera tiempo seco durante toda la jornada.

En la región Andina se esperan lluvias de intensidad variable. Las más significativas se concentrarían en el occidente de Antioquia, el Eje Cafetero, el Norte de Tolima y sectores montañosos del norte y sur de Huila, donde el Ideam prevé lluvias moderadas y algunos núcleos de mayor intensidad.

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En los Santanderes, Boyacá y Cundinamarca se esperan, a su vez, lluvias moderadas a fuertes.

En Bogotá, la capital del país, se espera que durante la mañana de este miércoles el cielo estará entre mayormente nublado y parcialmente nublado, con lluvias ligeras generalizadas, durante las primeras horas de la jornada. Después, la tendencia apunta a una mayor probabilidad de tiempo seco. En la tarde se prevé que predomine el tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en el sur de la ciudad, el mismo pronóstico que se publica para la noche.

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Por otro lado, el Ideam mantiene una serie de alertas. 23 municipios se encuentran con algún nivel de alerta por incendios. En Tolima, Norte de Santander y Boyacá se concentran las alertas rojas. Alrededor de 446 municipios se encuentran con algún nivel de alerta por deslizamientos, casi la mitad de los municipios del país. En ese renglón, Chocó y Nariño concentran la mayoría de los municipios con alerta rojas.

Y en cuanto a alertas hidrológicas, el Ideam advierte que hay 209 subzonas hidrográficas presentan algún nivel de alerta. El área hidrográfica Pacifico concentra la mayor cantidad de alertas rojas, con 17 subzonas hidrográficas, seguida de Magdalena Cauca, con 11, y Caribe, con una (1) subzona.

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