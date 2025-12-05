¿Dónde lloverá este puente festivo de velitas? Esto dice el pronóstico del Ideam

Se esperan lluvias en las regiones Andina, Pacífico Caribe y Amazonia, sobre todo después del mediodía. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana del sábado 6 al lunes festivo 8 de diciembre, durante el cual se celebrará el tradicional día de las velitas, así como el Día de la Inmaculada Concepción.

En términos generales, explicó el Instituto, se esperan lluvias en las regiones Andina, Pacífico Caribe y Amazonia, sobre todo después del mediodía.

Para el sábado 6 de diciembre, el Ideam prevé un aumento de lluvias en el oriente de la región Caribe, mientras que en la Orinoquía y la Amazonía se esperan pocas lluvias. Las precipitaciones de este día, estarán concentradas en los departamentos de La Guajira, Cesar, sur del Magdalena, Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, centro-oriente de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, norte de Nariño, el occidente de Caquetá y Putumayo, Guainía, Vaupés, Amazonas y occidente del Meta.

Hacia el domingo, dice la entidad, se pronostican lluvias dispersas hacia el Caribe y el Pacífico, mientras en la región Andina habrá tormentas dispersas, y en la Amazonía y Orinoquía estarán concentradas en el oriente.

Finalmente, el lunes 8 de diciembre se espera que las precipitaciones disminuyan al occidente de la región Andina, así como en a Orinoquía y la Amazonía. Magdalena, Cesar, de Bolívar, Urabá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Caldas, sur de Chocó, occidente del Valle del Cauca y Cauca, son los departamentos donde se prevén las lluvias más fuertes.

Mientras el país se acerca al final de la segunda temporada de lluvias, hay 351 municipios en algún nivel de alerta por deslizamiento. De estos, 59 están en alerta roja y Antioquia, Chocó y Cauca, con 18, 10 y 6, respectivamente, son los que más municipios tienen en este nivel de alerta.

Pronóstico del tiempo para Bogotá durante velitas

Para este fin de semana, el Ideam prevé condiciones secas en las mañanas para la capital del país. Mientras tanto, en las tardes serán posibles lluvias dispersas al norte y oriente de la ciiudad, y en las noches regresarán las condiciones secas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜