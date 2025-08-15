¿Dónde lloverá hoy en Colombia? Este es el pronóstico del tiempo del Ideam

Sobrevuelo en helicóptero del ejército que busca apagar el incendio en los Cerros Orientales. Foto: Andrés Torres

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del tiempo para este viernes 15 de agosto. Según la entidad, habrá lluvias en varias partes del país, continuando con condiciones similares a las que se han presentado en los últimos días.

“Se espera concentración de las lluvias para el norte y occidente de la región Andina, sur y occidente de la región Caribe y centro y norte del Pacífico y, en cantidades moderadas, al oriente de la Orinoquía y nororiente de la Amazonía”, informó el Ideam en un comunicado.

En Bogotá, la ciudad amaneció con tiempo seco, aunque nublado. Se espera que durante la mañana permanezcan estas condiciones, pero no se descartan lloviznas cortas en el sur y cerca de los cerros orientales.

“En la tarde se espera cielo mayormente cubierto con precipitaciones ligeras o lloviznas ocasionales en el occidente, centro y sur de la ciudad. La temperatura máxima esperada es de 19 °C", explicó la entidad.

Para la noche se espera que retorne el tiempo seco con nubosidad, aunque podrían presentarse lluvias ocasionales al suroccidente de la ciudad.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

En Medellín será un día con lluvias moderadas, cortas, que se presentarán a lo largo de todo el día, acompañado de alta nubosidad. La temperatura máxima será de 28 °C.

Para Cali, el Ideam prevé que el cielo estará mayormente nublado, por lo que existe probabilidad de lluvias a lo largo de la jornada. La temperatura máxima será de 30 °C.

En el Caribe, Barranquilla podría tener chubascos en horas de la tarde y lluvias moderadas durante la noche, pues habrá nubosidad variable todo el día. La temperatura máxima será de 33 °C.

En Cartagena se esperan “lluvias de variada intensidad”, que se concentrarían en horas de la tarde, y lluvias moderadas en la noche. El cielo estará nublado y habrá una temperatura máxima de 32 °C.

En Bucaramanga, el cielo estará entre parcial y mayormente nublado. Se esperan lloviznas o lluvias ocasionales durante todo el día, según el Ideam, con una temperatura máxima de 27 °C.

Finalmente, para Tunja se espera que, en medio de un día nublado, haya lloviznas en la mañana y lluvias leves durante la tarde. La temperatura máxima será de 17 °C.

En el resto del país, la entidad explicó que “las precipitaciones de mayor magnitud estarán en los departamentos de Chocó, Antioquia, Córdoba, sur de los departamentos de Sucre, Bolívar, Magdalena y del Cesar, además, en Santander, Norte de Santander, occidente del Valle del Cauca, Cauca y de Arauca, nororiente y occidente de Boyacá, noroccidente de Cundinamarca, norte de Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda. Lluvias moderadas en Vichada y sectores de Guainía. Lloviznas a lluvias ligeras en Caquetá, Putumayo, oriente de Cundinamarca, sectores de Meta, Casanare, Vaupés y occidente de Amazonas. Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera precipitaciones aisladas en el sur del área, principalmente al inicio de la jornada”.

