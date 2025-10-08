¿Dónde lloverá hoy en Colombia? Este es el pronóstico del tiempo, según el Ideam

En Bogotá se prevén lluvias en varias localidades. Foto: JEIMI VILLAMIZAR - Publicaciones Semana - Jeimi Villamizarar

Durante la madrugada de este 8 de octubre, se presentaron lluvias y actividad eléctrica en varias zonas de Colombia, especialmente en los departamentos del sur y el oriente del país. Estas condiciones podrían mantenerse a lo largo del día y extenderse a otras regiones, según explicó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) en el pronóstico del tiempo para hoy.

“Se prevé un incremento de la nubosidad en varias partes del país y se estiman valores pluviométricos altos en zonas de las regiones de la Andina, Pacífica, occidente de la Orinoquia, sectores del Caribe y en la Amazonia”, dijo la entidad en un comunicado.

Para Bogotá se esperan condiciones de nubosidad durante la mañana, que podrían estar acompañadas de lloviznas en el norte y el oriente de la ciudad. Además, “en la tarde se estima cielo mayormente cubierto con lloviznas y lluvias ligeras en amplios sectores de la ciudad, las más fuertes sobre zonas del norte y occidente, especialmente en las localidades de Engativá, Suba, Fontibón y Usme”.

Hacia la noche, destacó el Ideam, es posible que se presenten lluvias, que tendría una mayor intensidad en el sur de la capital.

Pronóstico del tiempo para las principales ciudades del país

Para Medellín, en Antioquia, se espera un día de cielo mayormente nublado, con posibles lluvias a lo largo del día y una temperatura máxima de 28 °C, de acuerdo con el pronóstico.

En Cali habrá condiciones similares, aunque allí se espera que las lluvias estén concentradas principalmente en horas de la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 28 °C.

En el Caribe, Barranquilla tendrá un cielo entre parcial y mayormente nublado. Aunque predominará el tiempo seco, el Ideam estima que se presentarán lluvias hacia la tarde y la noche. La temperatura máxima será de 33 °C. Para Cartagena las condiciones serán similares, con probabilidad de lluvias hacia el final del día y una temperatura máxima de 32 °C.

Por su parte, Bucaramanga espera “cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, sin descartar algunas lluvias ligeras ocasionales en la tarde”, aseguró la entidad. La temperatura máxima será de 28 °C.

Finalmente, Tunja tendrá un día de cielo nublado y lluvioso. Se espera una temperatura máxima de 17 °C.

En el resto del país, “se espera que las precipitaciones sean persistentes en Chocó, occidente de Valle del Cauca, Cauca, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Arauca, Casanare, Meta, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, norte de Tolima, occidente de Putumayo, sur del Cesar, al igual que en el sur de Bolívar y de Córdoba; lluvias de menor intensidad sobre, Guaviare, Amazonas, Vaupés, Guainía, occidente de La Guajira, Magdalena y Atlántico”.

Mientras tanto, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá un día de tiempo seco, pero con una variación hacia la noche, cuando se espera que aumente la nubosidad y la probabilidad de lluvias.

