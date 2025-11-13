¿Dónde lloverá hoy? Esto dice el pronóstico del Ideam

Las lluvias se esperan principalmente para las horas de la tarde y noche de este jueves, 13 de noviembre. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer el pronóstico del clima para este jueves, 13 de noviembre. Luego de una madrugada con abundante nubosidad y lluvias de variada intensidad en gran parte del país, se espera una jornada con condiciones “inestables”.

De acuerdo con el Ideam, las lluvias este jueves se registrarán principalmente en la tarde y noche. Los mayores acumulados de precipitación se esperan en gran parte del territorio nacional, desde Bolívar y sur de Magdalena, en el Caribe, hasta Guainía, norte de Guaviare, occidente de Vaupés y en el norte y oriente del Amazonas.

“En el mar Caribe colombiano se prevén precipitaciones significativas en los sectores occidental y suroccidental, especialmente en proximidades al golfo de Urabá”, señaló la entidad. Por su parte, el océano Pacífico colombiano mantendrá condiciones mayormente nubladas, con lluvias persistentes y posibilidad de tormentas eléctricas a lo largo de toda la cuenca. Por esto, también se esperan precipitaciones en departamentos como Chocó y Nariño.

En el caso de Bogotá, el Ideam dice que en la mañana, se prevé cielo nublado con predominio de tiempo seco. En la tarde hay probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en zonas del occidente y centro de la ciudad, localidades de Suba, Engativá, Fontibón Kennedy, Chapinero y Barrios Unidos. Durante la noche, se espera predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad. “Sin embargo, no se descarta la probabilidad de lloviznas esporádicas”, explicó Ideam.

En las demás ciudades principales, como Barranquilla, Cartagena, Medellín, Tunja, Bucaramanga y Cali no se descartan lluvias en horas de la tarde y noche. Además, a lo largo del día se esperan cielos nublados en estas ciudades capitales.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronostica cielo con nubosidad variable y precipitaciones. Las lluvias se esperan hacia el sur del archipiélago, sobre la zona marítima.

