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Dos décadas persiguiendo el sueño de salvar al tití gris, que solo vive en Colombia

Cuando en 2005 Eric Bairrao llegó a Colombia, el tití gris, especie que solo está en el país, era el primate más traficado. Su esperanza de vida era de apenas dos años. Desde entonces, este antropólogo y biólogo portugués se ha dedicado a cambiar la historia de esta especie.

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Daniela Bueno
Daniela Bueno
20 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
El biólogo Eric Bairrao ha trabajado durante más de 30 años en conservación.
El biólogo Eric Bairrao ha trabajado durante más de 30 años en conservación.

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Durante 35 años, los zoológicos fueron el principal escenario de trabajo de Eric Bairrao, un antropólogo y biólogo de Portugal, que pasó por el Zoológico de Lisboa, y el ZooParc de Beauval, en Francia, considerado uno de los más importantes del mundo y diferentes asociaciones que reúnen a estos lugares, como la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA). Su trayectoria lo ha llevado a trabajar por la conservación de decenas de especies, incluida una que solo se encuentra en Colombia y que está altamente amenazada: el tití gris…

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
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