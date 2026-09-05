Dos instrumentos de una misión de la NASA podrían apagarse por falta de financiación

La principal misión de New Horizons fue explorar Plutón y su principal Luna, Caronte. Foto: NASA

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En 2006, la NASA lanzó la New Horizons con el objetivo de estudiar Plutón, conocido por ser el planeta enano del Sistema Solar, y otros objetos helados en el lejano Cinturón de Kuiper. Aunque la misión venía avanzando con éxito, es probable que en los próximos meses, dos de los instrumentos de esta nave espacial tengan que ser desactivados por falta de financiación.

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El primer destino que tuvo esta nave fue Júpiter, con el objetivo de aprovechar su gravedad. Allí tomó imágenes de sus lunas Io, Europa y Ganímedes y luego, con una velocidad cerca de las 300 millones de millas por año, fue lanzada a Plutón.

En su página web, la NASA explica que los datos que han recopilado hasta la fecha de New Horizons indican “que Plutón y sus satélites eran mucho más complejos de lo que se imaginaba, y los científicos se sorprendieron particularmente por el grado de actividad actual en la superficie de Plutón”.

Luego de observar Plutón, la nave continuó su recorrido por el Sistema Solar y se dirigió a Arrokoth, conocido por ser un objeto bilobulado en el Cinturón de Kuiper. Pese a todos los puntos a los que ha llegado, la misión, como confirmó la NASA en 2023, no había finalizado. Por eso, anunció una extensión.

El plan de la NASA ahora es recopilar, por medio de esta nave espacial, datos sobre la heliosfera, la enorme burbuja que rodea al Sol y al Sistema Solar.

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Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA en Washington, dijo en ese entonces en un comunicado que esta misión “ocupa una posición única en nuestro Sistema Solar para responder preguntas importantes sobre nuestra heliosfera y brindar oportunidades extraordinarias para la ciencia multidisciplinaria para la NASA y la comunidad científica”.

Entre los planes de la NASA está que entre 2028 y 2029 se extienda la operación de la misión; sin embargo, dos instrumentos clave a bordo de la sonda están a punto de apagarse por falta de financiación.

Se trata del espectrómetro de partículas energéticas de Plutón para la investigación científica (PEPSSI) y el instrumento Solar Wind Around Pluto (SWAP), que han sido clave en el proceso de recopilación de datos sobre el sistema solar.

En entrevista con Science, el investigador principal de New Horizons, Alan Stern, aseguró que apagar estos instrumentos es la principal salida, principalmente porque la NASA ha retenido 2 millones de dólares en financiación durante los últimos dos años. Este dinero se empleaba para pagar a los científicos e investigadores que descargan y analizan los datos sobre el terreno.

“Esto sería absurdo en cualquier circunstancia, pero resulta especialmente frustrante cuando New Horizons está a punto de alcanzar una zona interesante del Sistema Solar, equipada con instrumentos que las sondas Voyager 1 y 2 no tenían en su viaje de alejamiento del Sol”, agregó.

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Jared Isaacman, administrador de la NASA, por su parte, escribió en X que han recibido “comentarios de algunos integrantes de la comunidad al respecto y hemos indicado que estamos investigando el asunto”.

Isaacman agregó que ya se había invertido una suma de dinero importante en esta misión, “por lo que, en general, apoyamos la generación de resultados científicos de alta calidad con un presupuesto reducido”.

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