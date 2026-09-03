¿En qué consiste la misión BepiColombo, que se acerca a Mercurio después de ocho años?

Imágenes tomadas por la sonda BepiColombo durante una fase de acercamiento a Mercurio. Foto: ESA/EFE - ESA

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La misión BepiColombo, de la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) y la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA por sus siglas en inglés), está a punto de hacer historia, pues se prepara para entrar en una de las etapas más clave de su viaje a Mercurio, el planeta más cercano al Sol.

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El jueves 3 de septiembre, después de casi ocho años de recorrido, se separará del conjunto el módulo que le ha proporcionado propulsión y energía durante buena parte de su viaje, que comenzó el pasado 20 de octubre de 2018.

Esta misión se encargará de estudiar uno de los planetas menos explorados del sistema solar interior. Para ello, cuenta con dos orbitadores científicos que trabajarán de manera complementaria y permitirán entender mejor cómo se formó y evolucionó Mercurio.

Desde su lanzamiento, la nave ha recorrido más de 10.000 millones de kilómetros y recibe su nombre en honor al ingeniero y matemático italiano Giuseppe “Bepi” Colombo, quien estudió la rotación de Mercurio y propuso las trayectorias que hicieron posibles los primeros sobrevuelos de la NASA a este planeta.

Además, BepiColombo está compuesta por tres elementos principales: el Módulo de Transferencia de Mercurio (MTM), que durante el viaje ha proporcionado energía y propulsión eléctrica solar, y dos orbitadores: el Orbitador Planetario de Mercurio (MPO), construido y operado por la ESA; y el Orbitador Magnetosférico de Mercurio (MIO), ejecutado por la JAXA.

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Durante estos ocho años, el MTM ha sido fundamental para transportar los dos orbitadores hacia Mercurio. Ahora, esa parte de la nave está a punto de separarse del conjunto, en una maniobra que marcará el comienzo de una nueva etapa de la misión.

Ignacio Tanco, jefe de Operaciones de la Misión al Sistema Solar Interior de la ESA, explicó a CNN en Español que “la separación del módulo de transferencia se realizará en condiciones extremadamente difíciles y el equipo deberá afrontar un riesgo considerable de que las cosas no salgan según lo previsto”.

La separación, sin embargo, será apenas el comienzo de la etapa más compleja, pues a los ojos de Tanco, establecer una órbita de observación alrededor de Mercurio será incluso más difícil que el viaje que permitió llegar a la nave hasta este punto.

El MPO y el MIO deberán continuar juntos durante las siguientes semanas y está previsto que entren en órbita alrededor de Mercurio el 21 de noviembre.

La tarea del MPO se centrará en estudiar la superficie, el interior y la atmósfera extremadamente tenue del planeta; mientras que MIO tendrá que estudiar el entorno magnético de Mercurio y el viento solar, la corriente de partículas cargadas que procede del Sol.

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Ambos orbitadores, además, realizarán mediciones complementarias desde diferentes posiciones alrededor del planeta. La combinación de esos datos permitirá estudiar las características de Mercurio y el entorno espacial que lo rodea.

Luego de llegar a Mercurio, ambos orbitadores se separarán. Está previsto que esta parte de la misión se lleve a cabo entre el 9 y el 10 de diciembre de 2026. Después, el MPO alcanzará su posición orbital el 16 de diciembre, mientras que el MIO continuará con las maniobras necesarias hasta llegar a su órbita prevista el 10 de marzo de 2027.

De acuerdo con las agencias, está previsto que las operaciones científicas de ambos orbitadores comiencen oficialmente en abril de 2027.

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