Ecopetrol, entre las 80 petroleras que más emitieron CO₂ en 2024

Cartel en la refinería de Ecopetrol en Barrancabermeja. Foto: Bloomberg - Ivan Valencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En 2024, el año más caluroso hasta ahora registrado, solo 32 empresas productoras de petróleo, gas, carbón y cemento estuvieron relacionadas con más de la mitad de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO₂) procedentes de combustibles fósiles. El dióxido de carbono es uno de los principales gases de efecto invernadero que causa el cambio climático que ya vivimos.

Esta es una de las principales conclusiones a las que llega un informe presentado este miércoles (21 de enero) Carbon Majors, un tanque de pensamiento que administra y actualiza una base de datos con la información histórica sobre la producción de 178 de los mayores productores mundiales de petróleo, gas, carbón y cemento.

(Puede leer: Ni los rincones más “vírgenes” del Caribe escapan a los plásticos en Colombia)

Para 2024, los investigadores del proyecto atribuyeron 34,7 gigatoneladas de CO₂ equivalente (GtCO₂e) a 166 productores de combustibles fósiles y cemento, lo que supone un aumento del 0,8 % frente a las emisiones de este grupo de empresas para 2023.

De estas, las diez principales empresas por emisiones, responsables en conjunto del 27,6 % de las emisiones mundiales de CO2 procedentes de combustibles fósiles en 2024, eran empresas de propiedad estatal total o mayoritaria.

El top 3 está compuesto por Aramco, de Arabia Saudita, con el 4,3 % de las emisiones; le siguen Coal India, de India, y CHN Energy, de China, con el 3,9 % cada una. El resto del top 10 está compuesto por una empresa de Irán, dos rusas y cuatro chinas.

De acuerdo con el análisis, Ecopetrol, controlada en poco más del 88 % por el Estado colombiano, aparece en el puesto 80 de las empresas del sector que más emisiones generaron durante 2024, con un 0,26 % de las emisiones de CO₂.

(Le puede interesar: “Parece que asistimos a un cambio de régimen”: científicos advierten fenómeno en el océano)

Entre las empresas de propiedad de inversores (privadas), las estadounidenses ExxonMobil, Chevron y Shell son las que más contaminan, ocupando los puestos 13, 15 y 20, aportando entre el 1.58 % y el 0.97 % de las emisiones de CO₂ para 2024.

Históricamente, apuntan los investigadores que elaboraron el informe, “el 70 % de las emisiones globales de CO₂ procedentes de combustibles fósiles y cemento entre 1854 y 2024 pueden atribuirse a 178 entidades productoras, y más de un tercio de ellas a solo 22 empresas”.

“Esto demuestra una clara concentración de la responsabilidad entre un número relativamente pequeño de productores”, agregaron.

(También puede leer: Las tensiones que ha dejado el petróleo en un área clave de la Amazonia colombiana)

El tanque de pensamiento hizo un llamado sobre la “urgente necesidad de intervenciones específicas y reformas sistémicas para alinear la producción industrial con los objetivos climáticos globales y limitar el calentamiento futuro”.

Sin embargo, reconocen que el panorama no es alentador. Por ejemplo, recuerdan el hallazgo del Informe sobre la brecha de producción 2025, elaborado por la ONU, en el que se revelaba que 10 años después del Acuerdo de París los gobiernos planean producir para 2030 más del 120 % de combustibles fósiles de lo que sería coherente con la trayectoria del objetivo de 1,5 °C establecida en el Acuerdo.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜