Uno de ellos es la temperatura media diaria del aire en la superficie del planeta, que el 24 de noviembre pasado alcanzó los 14,39 °C. El dato, publicado en la plataforma Climate Pulse a partir de los registros ERA5 del Centro Europeo de Predicción…

Aunque todos los días hablamos de calentamiento global, quizá no todos tengan en la mente que el planeta no se calienta de manera uniforme ni todos los días registra la misma temperatura. Hay indicadores que permiten a los científicos seguir cómo está evolucionando el calentamiento global.

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El 24 de noviembre pasado fue el día más cálido registrado para esa fecha en 87 años

Uno de ellos es la temperatura media diaria del aire en la superficie del planeta, que el 24 de noviembre pasado alcanzó los 14,39 °C. El dato, publicado en la plataforma Climate Pulse a partir de los registros ERA5 del Centro Europeo de Predicción Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF), representa una anomalía de 1,29 °C frente al promedio de referencia de 1991-2020. Eso ubica a ese día en el primer lugar de los 87 años comparados para la misma fecha.

Pero ¿qué significa exactamente esa cifra?

¿Qué es una anomalía de temperatura?

Cuando los científicos hablan de una anomalía térmica, no se refieren a la temperatura que marca un termómetro, sino a cuánto se aleja un registro del promedio que se utiliza como referencia. En este caso, los 14,39 °C corresponden a la temperatura media global registrada el 24 de noviembre.

Los 1,29 °C indican cuánto estuvo por encima del promedio habitual para esa fecha durante el periodo 1991-2020. Es decir, el planeta estuvo considerablemente más caliente que lo que era habitual en esa misma fecha durante esas tres décadas.

Climate Pulse compara la temperatura de cada día con los registros históricos de esa misma fecha. Así, el 24 de noviembre de 2026 se ubicó por encima de los valores registrados para ese día en los otros 86 años de la serie. La gráfica de la plataforma permite observar esta diferencia: la línea roja representa la temperatura de 2026, mientras que las líneas grises muestran los registros de otros años. La línea punteada indica el promedio de referencia.

La gráfica muestra la evolución de la temperatura media diaria del aire en la superficie global durante 2026 (línea roja), frente al promedio de 1991-2020 (línea punteada) y los registros de 1940 a 2025 (líneas grises). El 24 de noviembre, la temperatura fue de 14,39 °C, por encima del promedio histórico para esa fecha.

El mapa que acompaña la gráfica también muestra que el calentamiento no se distribuye de la misma manera en todo el planeta. Algunas regiones registraron anomalías positivas, es decir, temperaturas superiores al promedio, mientras que otras presentaron valores inferiores.

¿Significa que ya superamos definitivamente el límite de 1,5 °C?

Para responder esta pregunta, es importante distinguir dos formas de medir el calentamiento. Los 1,29 °C de la plataforma se calculan frente al promedio de 1991-2020. En cambio, cuando se habla de los objetivos del Acuerdo de París, la referencia es la temperatura de la época preindustrial, entre 1850 y 1900.

El acuerdo busca mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C respecto a esos niveles y continuar los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. Además, esos objetivos se evalúan a partir de tendencias de largo plazo, no de la temperatura registrada en un solo día.

Por eso, un récord diario como el del 24 de noviembre no significa que el planeta haya superado formalmente el límite de calentamiento de París. Lo que sí muestra es que la temperatura global continúa registrando valores elevados y que algunos días están alcanzando niveles sin precedentes.

Sin embargo, la ONU ha advertido que superar el umbral de 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales es ya prácticamente inevitable en los próximos años. En un informe publicado en septiembre de 2026, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente señala que, incluso si los gobiernos cumplen plenamente sus compromisos climáticos actuales, el calentamiento global podría alcanzar un máximo de 1,8 °C.

Esto no significa que el objetivo del Acuerdo de París haya perdido importancia. El organismo sostiene que todavía es posible limitar la magnitud y la duración de ese exceso de calentamiento y regresar a 1,5 °C hacia finales de siglo.

Para ello, advierte, será necesario acelerar considerablemente la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

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