El agujero de ozono más pequeño y de menor duración en cinco años se cerró

Extensión máxima anual del agujero de ozono.

El agujero de ozono antártico de este año llegó a su fin el 1.° de diciembre, marcando el cierre más temprano desde 2019, señaló el Servicio de Vigilancia Atmosférica Copérnico (CAMS) del Programa Espacial de la Unión Europea en un comunicado este lunes.

De acuerdo con el programa, el agujero de ozono de 2025 también fue “relativamente pequeño” por segundo año consecutivo en comparación con los de 2020 a 2023, más grandes y duraderos. Esto, afirman desde Copernicus, “alimenta las esperanzas de recuperación”.

El agujero de ozono, detalló Copernicus, se desarrolló relativamente temprano hasta mediados de agosto. A principios de septiembre alcanzó su área máxima, con 21,08 millones de km², un área mucho menor a los 26,1 millones de km² que alcanzó en 2023.

En septiembre, el agujero de ozono comenzó a reducirse y mantuvo un tamaño constante entre los 15 y los 20 millones de km² (la superficie de la Antártida) hasta finales de octubre. En noviembre el agujero disminuyó rápidamente, sin embargo, una pequeña zona retrasó el cierre hasta el 1.° de diciembre “lo que marca el cierre más temprano desde 2019″, que fue el 12 de noviembre, “y uno de los cierres más tempranos en las últimas cuatro décadas”.

Durante la presentación de este informe, Copernicus recordó un informe publicado por la ONU en 2023 en el que aseguraban que la prohibición de las sustancias que agotan la capa de ozono, conocidas como SAO, ha puesto a la capa de ozono en el camino de la recuperación y ha ayudado a limitar el calentamiento global en 0,5 °C adicionales.

Para lograr la reducción, agrega el programa, también ha sido clave el Protocolo de Montreal, firmado en 1987 con el objetivo de proteger la capa de ozono. Sin embargo, para llegar a ese punto, fue clave el descubrimiento de esta problemática, lo que Copernicus califica como “un paradigma de la investigación ambiental”.

“Las primeras mediciones del ozono total en columna mediante espectrómetros Dobson terrestres datan de la década de 1920. En 1957, se instaló un número significativo de estaciones en la Antártida, lo que permitió realizar observaciones a largo plazo. Estas observaciones sistemáticas condujeron a las primeras detecciones de un agotamiento significativo del ozono en la Antártida durante la primavera, detectadas por un grupo de científicos británicos en 1985 y confirmadas un año después con datos satelitales”.

Estas alarmas, apunta Copernicus, condujeron a la firma del Protocolo de Montreal, un esfuerzo multilateral resaltado por varios investigadores y negociadores como un ejemplo de éxito.

