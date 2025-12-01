Salga con sombrilla: este es el pronóstico del tiempo para el 1.º de diciembre

Para el primer día de diciembre se espera una alta probabilidad de lluvias en el occidente del Caribe, el norte y occidente de la región Andina y varios sectores del Pacífico. Foto: El Espectador - Nelson Sierra Gutiérrez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), para el primer día de diciembre se espera una alta probabilidad de lluvias en el occidente del Caribe, el norte y occidente de la región Andina y varios sectores del Pacífico.

Las principales lluvias se pronostican en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Antioquia y Caldas, Chocó, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá.

Mientras tanto, en Tolima, Huila, Cauca, Nariño, Valle del Cauca, Cesar, Magdalena y Atlántico, así como en los departamentos amazónicos, se esperan lluvias leves a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo en Bogotá

En la capital del país, se prevén condiciones secas con cielo parcial a mayormente nublado durante las horas de la mañana. Para la tarde, el IDEAM pronostica lluvias ligeras en varios sectores de la ciudad, como Engativá, Fontibón, Usaquén, Chapinero y Suba.

En la noche, el Instituto espera que predomine el tiempo seco, con un cielo semicubierto, aunque no se descartan lloviznas de corta duración en distintas zonas de la ciudad.

Pronóstico del tiempo en Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Tunja

En Medellín y Cali, el IDEAM pronostica condiciones mayormente nubladas durante gran parte de la jornada. En ambas ciudades, se esperan lluvias ligeras a moderadas en horas de la tarde y la noche.

En dos de las ciudades más importantes del Caribe colombiano, Cartagena y Barranquilla, el pronóstico es similar: cielo mayormente nublado a lo largo del día, con posibles lluvias en la mañana y la tarde.

Finalmente, en Tunja y Bucaramanga, el Instituto prevé cielo mayormente nublado con posibles lluvias en horas de la mañana y la tarde.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜