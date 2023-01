El blanqueamiento de corales afecta cómo los peces se relacionan entre sí

Imagen de referencia. Los arrecifes de coral sanos disipan la energía de las olas y protegen de inundaciones, tormentas y erosión. Foto: Day's Edge Productions

Peces mariposa se están peleando entre sí de manera innecesaria y esto podría comprometer su supervivencia. Así lo confirmaron científicos de la Universidad de Lancaster, quienes estudian arrecifes en cinco regiones indo-pacíficas y observaron cómo un evento del fenómeno conocido como blanqueamiento de corales afectó a 38 especies de este tipo de peces.

Pero ¿qué es el blanqueamiento de corales? Ocurre cuando estos pierden sus colores llamativos y se quedan blancos. Su causa está relacionada con el cambio climático: cuando la temperatura del planeta aumenta, el océano se calienta y un cambio de tan solo dos grados Fahrenheit en el agua puede hacer que los corales expulsen algas, una de las causas del blanqueamiento.

Otras causas de esta problemática pueden ser las mareas extremadamente bajas, la contaminación o demasiada luz solar.

Es así como los principales afectados son los coloridos peces que rondan los arrecifes y se alimentan de ellos. El blanqueamiento genera que su comida escasee y, por tanto, tengan que involucrarse en peleas innecesarias que podrían afectar e incluso disminuir el número de su especie.

Pero esto no es novedad. Sally Keith, ecologista marina de la Universidad de Lancaster y una de las autoras del estudio actual en el que se observaron las 38 especies de peces mariposa, ya había comenzado a estudiar estos animales en 17 arrecifes de Filipinas, Indonesia e Isla de Navidad en Australia durante 2016.

Ella y su equipo desconocían que se estaba gestando un gran blanqueamiento cuando, en ese mismo año, sucedió uno de los peores casos. Keith le contó a AFP que, en ese momento, se tuvo “la oportunidad perfecta” para estudiar cómo afecta el comportamiento de los peces.

Actualmente, el estudio estuvo compuesto por más de 3.700 observaciones en medio de un panorama que no prevé buenos augurios tanto para los peces mariposa como para los corales. El año pasado, investigaciones proyectaron que no era suficiente alcanzar la meta del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global a 1,5° Celsius, pues se predice que el 99% de los arrecifes de coral del mundo no podrán recuperarse.

Incluso, de manera más grave, si el calentamiento global sube 2°C, esta cifra llegaría al 100%.

¿Qué sucedía antes de que los blanqueamientos de coral fueron usuales?

Usualmente, cuando un pez mariposa quiere señalizar a un competidor que un determinado trozo de coral es suyo, bajan sus narices y suben sus aletas dorsales. Si eso fracasa, un pez perseguirá al otro hasta que alguno se rinda.

Antes del caso de blanqueamiento, diferentes especies de peces mariposa resolvían alrededor de 28% de sus disputas utilizando señales. Sin embargo, ese número cayó a 10%, lo que indica que se dan muchos ataques innecesarios según el estudio publicado en la revista Proceedings of the Royal Society B.

“Tomar malas decisiones sobre ir a pelear y dónde invertir su valiosa energía podrían ser lo que los empuja a morir de hambre”, afirmó Sally Keith.

No está claro si los peces podrán adaptarse a tiempo a los cambios provocados por el blanqueamiento de corales, advirtieron los investigadores. Esto, en últimas, prevé un posible efecto dominó entre especies que podría afectar la cadena alimentaria, concluyó Keith.