El domingo, día de elecciones, lloverá en varias regiones de Colombia. Conozca cuáles

Las urnas estarán abiertas desde las 8 a.m. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El próximo domingo, 21 de junio, el país decidirá si el próximo mandatario de Colombia es Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella. Las urnas estarán abiertas desde las 8 a.m. y se cerrarán a las 4 p.m., momento en el cual empezará el conteo de la Registraduría.

Aunque las autoridades electorales suelen recomendar a todos los ciudadanos que no dejen el voto para última hora, el Ideam acaba de publicar una buena razón para madrugar a los puestos de votación: se espera que en varias regiones del país haya lluvias el domingo.

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“El día de las elecciones en el país, se mantendrán las condiciones lluviosas en gran parte del territorio nacional”, señala el Ideam en el último pronóstico del tiempo.

A lo que se refiere es que habrá precipitaciones tanto en la región Pacífica como en la Andina y la Amazónica. Las más relevantes se presentarán en los siguientes departamentos: Chocó, Antioquia, Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cauca, Caquetá y Putumayo.

En Meta, Guaviare y Casanare, por otra parte, también lloverá pero de manera dispersa, y en el Caribe habrá lluvias aisladas Córdoba, Bolívar, Sucre y Magdalena. Se espera que también llueva en La Guajira, pero la probabilidad de que eso suceda es mucho menor.

Sin embargo, en esos lugares el Caribe es muy probable que llueva en la tarde y en la noche.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina también habrá precipitaciones, aunque de moderada intensidad a lo largo del día. En las islas, en general, habrá tiempo seco.

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Es “importante”, señala el Ideam, “estar atentos al estado de las vías, principalmente en áreas de los departamentos con alerta roja donde la amenaza es alta a causa de la orografía. Así mismo, se aconseja realizar recorridos preferiblemente en el día e identificar las áreas con amenazas por deslizamientos o derrumbes”.

El sábado se presentará una situación similar a la del domingo, aunque ese día las lluvias más fuertes se reportarán en Antioquia, el Eje Cafetero, Tolima, Huila, Cauca, Nariño, el piedemonte amazónico, Caquetá, Putumayo y Guaviare.

Para seguir con más detenimiento cuál será el pronóstico de cada región, puede consultar los boletines del Ideam en el siguiente enlace.

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