El fenómeno de El Niño ya llegó a categoría “muy fuerte”, según el CIIFEN. ¿Qué significa?

Esta categoría es la más elevada a nivel internacional, y según explica la Organización Meteorológica Mundial (OMM), su detección “aumenta la probabilidad de que se produzcan cambios importantes en las…

Esta semana, el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) dio a conocer su más reciente actualización sobre este evento meteorológico en un boletín que confirma una alerta realizada por científicos en los últimos meses. Según el centro de investigación, El Niño de este año ya llegó a categoría la “muy fuerte”.

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Esta categoría es la más elevada a nivel internacional, y según explica la Organización Meteorológica Mundial (OMM), su detección “aumenta la probabilidad de que se produzcan cambios importantes en las precipitaciones, las temperaturas y la circulación atmosférica en muchas regiones del mundo”.

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Conoce las condiciones actuales sobre la evolución de El Niño y los pronósticos para los próximos meses en la región.



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En el caso concreto del fenómeno de este año, el CIIFEN ha detectado, durante agosto de 2026, una intensificación de las anomalías de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial, alcanzando valores entre 2.5 °C y 6 °C por encima de lo normal.

“Estos indicadores apuntan a un fuerte acoplamiento entre la atmósfera y el océano en condiciones cálidas, mostrando el fortalecimiento sostenido de El Niño”, indica el CIIFEN, en su más reciente.

Cabe señalar que, como aclara el CIIFEN, esta categoría sirve para identificar casos en los que las anomalías de temperaturas en el océano son de 2,0 °C o más; sin embargo, con esta base es complejo realizar un pronóstico de impactos. En todo caso, el CIIFEN ofreció una serie de perspectivas para los próximos meses.

Según el centro, se espera que el pico de El Niño se desarrolle durante los meses de octubre a diciembre de 2026. “Se prevén temperaturas del aire sobre lo normal en gran parte del norte de Sudamérica, con mayor intensidad en las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil; alcanzando valores de entre 2.0°C a 3.5°C sobre lo normal”, se lee en el boletín. “Los pronósticos de precipitación estiman lluvias sobre lo normal en la costa de Ecuador y Perú, sur de Brasil, parte de Paraguay, así como centro de Chile; y condiciones bajo lo normal en el norte de Sudamérica: en Colombia, Venezuela y las Guayanas, Amazonía de Ecuador y Perú, norte de Brasil y también en el sur de Chile”.

Frente a las precipitaciones, el centro reporta que en agosto se registraron precipitaciones por debajo de lo normal en Centroamérica y el norte del continente, incluyendo Venezuela, Colombia, las Guayanas, el norte de Brasil, la Amazonia de Ecuador y la selva norte de Perú. Por otro lado, se observaron precipitaciones por encima de lo normal en partes de Panamá, la costa del Pacífico de Colombia, noreste de Argentina, Paraguay y Uruguay, así como el centro de Chile.

“Para el trimestre octubre-diciembre de 2026, diferentes modelos prevén temperaturas del aire sobre lo normal en Sudamérica, con anomalías más intensas, entre 2 °C y 3.5 °C, en gran parte de Brasil, Las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia”, concluye el informe.

¿Qué reporta la OMM?

Según el boletín más reciente de la OMM, la probabilidad de que El Niño persista hasta febrero de 2027 es excepcionalmente alta, de casi el 100 %. Debido a las altas temperaturas detectadas en los océanos, se prevé que El Niño siga fortaleciéndose durante los próximos meses hasta convertirse en un evento de intensidad muy fuerte antes de alcanzar su apogeo hacia finales de este año.

"El fenómeno de El Niño está adquiriendo enormes proporciones ante nuestros ojos. La ciencia no deja lugar a dudas: el planeta se adentra en aguas desconocidas, aguas que se están calentando. La temperatura de la superficie del mar es cada vez más alta, las temperaturas no dejan de subir y el mundo se encuentra ya en la zona de peligro de los fenómenos meteorológicos extremos. Estamos ahora en una carrera contrarreloj entre los riesgos crecientes y nuestro compromiso de emprender acciones para hacer frente al clima y proteger a las personas. Y es una carrera que no podemos perder", declaró el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres.

Frente a la confiabilidad de los datos, la OMM asegura que el grado de confianza de los pronósticos “es elevado”. Los valores de los parámetros oceánicos y atmosféricos son concluyentes y se refuerzan mutuamente, y “la coincidencia entre los resultados de los diversos sistemas de predicción estacional es elevada”.

“Para el período de septiembre a noviembre de 2026, los pronósticos multimodelos de la OMM indican que, probablemente, las temperaturas en casi todas las zonas terrestres serán superiores a lo normal, mientras que las pautas de precipitación serán coherentes con la intensa respuesta atmosférica que suele producirse ante un fuerte episodio de El Niño en el Pacífico”, precisa la OMM.

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