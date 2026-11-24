Y nunca llegaron. Dos días después, a las 19:33 horas del domingo 22 de noviembre en Antalya, casi 50 horas después del cierre previsto, Kurum cerró la COP más larga de la historia sin su decisión política principal, el Pacto de Antalya. Ese texto, que debía resumir hacia dónde va la acción climática, no…

El viernes 20 de noviembre, la noche en que la COP31 debía terminar, el presidente de la conferencia, el ministro turco Murat Kurum, levantó la plenaria con un mensaje optimista: estaban cerca de la meta, aunque todavía no habían llegado.

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Y nunca llegaron. Dos días después, a las 19:33 horas del domingo 22 de noviembre en Antalya, casi 50 horas después del cierre previsto, Kurum cerró la COP más larga de la historia sin su decisión política principal, el Pacto de Antalya. Ese texto, que debía resumir hacia dónde va la acción climática, no consiguió el consenso de los casi 200 países presentes.

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La conferencia sí aprobó una decena de decisiones técnicas, sobre transición justa, adaptación y fondos climáticos, pero casi todas dejan lo difícil para 2027. Para encontrar un final parecido hay que volver a Copenhague, en 2009, cuando la conferencia apenas "tomó nota" de un acuerdo político que no logró adoptar.

La razón no puede explicarse en una sola frase, porque el puzle del fracaso necesitó de varias piezas para formarse.

Una decisión de portada que robó el protagonismo

La decisión de portada iba a ser breve y terminó con 98 párrafos. En el camino, se convirtió en el canasto que reunió todas las peleas que las salas de negociación no podían cerrar y, cuando cayó, se las llevó con ella.

“Nadie pidió una decisión de cobertura. Las presidencias la anunciaron para servir a sus propios intereses, y terminó desviando tiempo y atención de las salas de negociación”, dijo Stela Herschmann, coordinadora de políticas internacionales del Observatorio del Clima de Brasil, al terminar la COP. De todos modos, opina que fue mejor que no se adoptara: "El texto abría la puerta a la captura de carbono y habría sido un retroceso".

Una decisión de cobertura o de portada es una herramienta de negociación que le sirve a la presidencia de una COP para destrabar el proceso. Se usa cuando los temas que se fijaron en el orden del día no han logrado avanzar en las salas de negociación o cuando hay algo que resulta muy importante de negociar pero que no fue incorporado desde el inicio en la agenda formal. Es decir, es una carta que los presidentes se juegan durante el desarrollo de una COP cuando es necesaria o útil para sacar un tema adelante.

Chris Bowen, de Australia, presidente de las negociaciones de la COP31, en declaraciones a los medios de comunicación. Foto: IISD/ENB - Mike Muzurakis - IISD/ENB - Mike Muzurakis

No es obligatorio que existan, pero suelen dejar una huella. En Glasgow, en 2021, se mencionó por primera vez a los combustibles fósiles; en Sharm el-Sheij, en 2022, se creó el fondo de pérdidas y daños. Como todas las decisiones en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, requiere el consenso de todos los países.

Pero en la COP31 el orden clásico se invirtió. Australia y Turquía, que compartían la presidencia en un arreglo inédito, la anunciaron desde octubre y, para escribirla, abrieron consultas con todos los países.

Para Laura Restrepo Alameda, oficial de incidencia de Climate Action Network (CAN) Latinoamérica, la decisión de portada "operó desde el inicio como una distracción deliberada que drenó tiempo y capacidad de las salas".

Esto debilitó la atención que recibieron los temas que se establecieron desde el principio, que venían adelantados desde conferencias anteriores y que estaban preparados desde las reuniones de los órganos subsidiarios que se hacen a mitad de año en Bonn.

La estrategia de los dos presidentes se enfocó en legitimar al máximo su apuesta y establecieron un proceso abierto y amplio de consultas con cada uno de los grupos de negociación en los que cada país pudo manifestar sus puntos de interés para agregar a la decisión de portada. “Esto terminó resultando en que todas las partes que formamos parte del proceso presentamos absolutamente todo lo que entendemos que es necesario en ese marco. Y ahí nos lleva casi al origen del Acuerdo de París. Son muchos mensajes, muchos de ellos muy loables pero sabemos que generan resistencia y que es muy difícil llegar a un consenso en esos temas”, dijo a Climate Tracker María Fernanda Souza, directora de Cambio Climático de Uruguay y jefe negociadora de la delegación de ese país.

De esas consultas resultó un documento resumen, publicado el 13 de noviembre, que mezcló metas concretas como la muy comentada apuesta de la presidencia por llevar la electrificación de los usos finales de energía a un 35% hasta 2035, la mención a abandonar los combustibles fósiles, la necesidad de fortalecer los sistemas de alerta temprana, el establecimiento de un plan de trabajo sobre montañas, otro sobre océanos, el abordaje de los gases de corta vida como el metano, las brechas de financiamiento, entre muchos otros. La lista de deseos fue tanta que incluso incluía demandas opuestas, como la transición para dejar los fósiles junto al pedido de no señalar fuentes de energía.

El 16 de noviembre, las presidencias publicaron un borrador, que sirvió para ponerle un piso a esta negociación, una semana después de iniciada la COP. El texto mencionaba explícitamente la decisión tomada en la COP28 sobre alejarse de los combustibles fósiles, así como el proceso de hojas de ruta liderado por Brasil después de la COP30 de Belém. También incluía una mención a la decisión tomada en la COP30 sobre emprender un proceso para triplicar la financiación de la adaptación a 2035.

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Pero traía un topo que parecía que se había colado en la conversación cuando nadie le estaba mirando y que terminó sirviendo como parteaguas entre las partes. El texto proponía “acelerar la captura, utilización y almacenamiento de carbono hasta alcanzar, como mínimo, 500 MtCO₂ para el año 2035, y a trabajar para alcanzar entre 1,3 y 2,5 Gt de CO₂ al año para el año 2035”.

Estas tecnologías de captura y almacenamiento de carbono prometen ser una solución climática porque ofrecen capturar emisiones de CO₂ emitidas por industrias altamente contaminantes para almacenarlas bajo tierra. Sin embargo, hay muchísimas dudas sobre la eficiencia de estas tecnologías y su inclusión en un texto de la COP fue fuertemente criticado porque pone más el énfasis en habilitar la continuidad de la contaminación que en las soluciones de energías limpias.

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El segundo borrador, publicado el 19 de noviembre, un día antes del cierre oficial de la conferencia, es clave para entender el fracaso final. Bajó a 80 párrafos y borró toda mención a los combustibles fósiles y a las hojas de ruta de Belém. También sacó la cifra de US$120.000 millones para la adaptación, aunque mantuvo el compromiso de triplicarla, un informe técnico sobre la línea base y una hoja de ruta Antalya–Adís Abeba. La meta de electrificación perdió la palabra "limpia". Las metas de captura de carbono, en cambio, se quedaron, entre corchetes.

La reacción de la sociedad civil fue contundente. Calificaron la COP31 como la peor de la historia y luego hicieron un llamado a las delegaciones para que objetaran el texto.

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Al tiempo, una coalición de países integrada por Francia, Panamá, Bélgica, Costa de Marfil, Finlandia, Grecia, Islas Salomón y Suecia ofrecía una rueda de prensa en la que el ministro de Ambiente panameño amenazaba con objetar cualquier texto que no tuviera alusión a la necesidad de fortalecer el proceso de transicionar lejos de los combustibles fósiles.

Y mientras este clima de tensión se establecía en Antalya como producto de una discusión alrededor de los fósiles y otros temas, los presidentes Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron en Shenzhen, China y desde allí mandaron un mensaje para promover el comercio de productos derivados del petróleo.

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La noche del 20 de noviembre, la COP no solo se alargó: Kurum suspendió la plenaria sin un nuevo borrador y anunció más consultas para el día siguiente, cuando varias delegaciones ya cambiaban sus vuelos de regreso y el agotamiento era evidente. El tercer borrador llegó en la madrugada del domingo. Seguía sin nombrar los fósiles: solo "recordaba" el Consenso de los Emiratos Árabes Unidos, el acuerdo de la COP28 que llamó a dejarlos, y elevaba la captura de carbono a una "aspiración global colectiva" a escala de gigatoneladas.

Reunión de las presidencias y la Secretaría antes del inicio de la sesión plenaria. Foto: IISD/ENB - Mike Muzurakis

La caída

Las líneas rojas de varios países estaban a la vista desde el primer día. Cuando llegó el primer borrador, el Grupo Árabe y Rusia lo rechazaron por señalar fuentes de energía, fijar metas sectoriales y proponer la meta de electrificación del 35%, según el Earth Negotiations Bulletin.

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En la plenaria de cierre, Arabia Saudita, en nombre de los 22 países del Grupo Árabe, respaldó el texto. También lo apoyaron China, Pakistán, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Bután y varios países del Golfo. El Grupo Africano y los Países en Desarrollo Afines, liderados en esa intervención por India, dijeron que no lo bloquearían.

Las posiciones de quienes rompieron el consenso necesario reflejaron las diversas razones del conflicto.

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La Unión Europea y Noruega, por ejemplo, argumentaron que el texto no mencionaba a los combustibles fósiles; Panamá apeló a la brecha entre ciencia y acción climática y cuestionó la apuesta por la captura de carbono; Vanuatu, por la eliminación de la mención de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia, que estimó que el cambio climático es una “amenaza urgente y existencial” y que es deber de los Estados enfrentarlo; y las Islas Marshall y Belice mencionaron la lejanía con la meta de los 1°5 C.

Lo cierto es que el mundo en desarrollo no se dividió en bloques de víctimas y victimarios. En el plenario de cierre hubo una variedad de posiciones, donde América Latina fue el mejor ejemplo: Panamá y Belice objetaron el pacto, Venezuela, Paraguay y Bolivia lo apoyaron, mientras Perú, en nombre de AILAC, Brasil y México lo criticaron sin bloquearlo.

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Brasil criticó que el pacto omitiera el Acelerador Global de Implementación lanzado en Belém y lanzó en Antalya sus hojas de ruta para dejar los fósiles y frenar la deforestación, ambas voluntarias.

Arabia Saudita, que aprobó el texto de cierre, tenía su propia lista de agravios. En la plenaria final acusó a los países desarrollados de vetar una línea base para triplicar el financiamiento de adaptación y cualquier mención a las medidas comerciales unilaterales. Rusia fue explícita en decir que no aceptaría una redacción sobre combustibles fósiles y lanzó un dardo a los países desarrollados: “El consenso no es que todos los demás acepten la posición de un solo acto”.

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El Grupo Africano, por su parte, dejó pasar el texto "en interés y en protección del multilateralismo", aunque luego calificó la triplicación sin cifra como una regresión respecto de Belém. Lo dijo la ministra ghanesa Zanetor Agyeman-Rawlings, a quien Kurum había cortado en mitad de su intervención. Ghana lo denunció como una falta de respeto a "54 países" y el presidente terminó disculpándose.

"Nos acercamos a un jaque mate político entre la defensa del modelo fósil y la negativa a asumir la responsabilidad financiera de superarlo", resumió Karla Maass Wolfenson, responsable de incidencia internacional de la organización ASHA. Algunos países, dijo, siguen decididos a proteger a la industria fósil con argumentos cada vez más elaborados para justificar la captura de carbono, mientras otros se niegan a poner el dinero para una transición justa.

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Lo que cayó y lo que no

Además de la decisión de portada, otras negociaciones también cayeron.

El programa de trabajo sobre mitigación, creado en la COP27 de Sharm el-Sheij, en 2022, es de los pocos espacios de la negociación dedicado a acelerar los recortes de emisiones. En Antalya, se debía decidir su futuro y su conexión con el proceso del Balance Global.

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En el plenario de cierre, Rusia y el Grupo Árabe dejaron claro su objeción de que la propuesta de acuerdo excedía su mandato, por lo que se aplicó la fatídica “regla 16”, que estipula que cuando un punto no se resuelve, pasa automáticamente a la agenda de la sesión siguiente. Será materia de la COP32 en Adís Abeba.

Otra negociación caída fue la de medidas de respuesta, por objeción de la Unión Europea. Este espacio discute cómo las políticas climáticas de unos pueden afectar las economías de otros, como el arancel al carbono (conocido como CBAM) que aplican los europeos. La propuesta buscaba establecer del espacio un insumo para el balance global de 2028, pero la UE, Reino Unido y Canadá lo bloquearon diciendo que abría un proceso aparte dentro del balance.

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No todo en la COP31 terminó con manos vacías, pero casi todo lo que se aprobó fue dejar la parte más difícil de las negociaciones para los años que vienen.

El programa de trabajo de transición justa, por ejemplo, era una de las grandes expectativas de cara a la cita en Turquía. El programa de trabajo se extendió por tres años, con una revisión en 2029, pero el mecanismo que nació en Belém el año pasado se implementará “por fases”, con una calendario de propuesta de definición de funciones en junio de 2027 y adopción en la COP32. Por ahora, no tiene gobernanza, fondos ni duración.

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El texto, eso sí, mantiene menciones a temas de derechos humanos, derecho a un ambiente sano, derechos de pueblos indígenas y una mención a la población afrodescendiente, pero se eliminó la mención a derechos humanos en la cadena de los minerales críticos.

El mayor conflicto en la sala de transición justa fue el dinero, con los países en desarrollo pidiendo un mecanismo con medios de implementación. La red internacional de Climate Action Network (CAN) acusó a la UE, el Reino Unido, Canadá y Noruega de frenar su gobernanza, mientras que Argentina y Paraguay dejaron constancia en el pleno de que la transición justa no puede usarse para exigirles transformar su agricultura.

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En cuanto a la Meta Global de Adaptación, se creó un grupo técnico para trabajar en indicadores, los que no podrán condicionar el acceso al financiamiento. En esta sala se discutió durante las dos semanas la inclusión de una línea base para la promesa de triplicar financiamiento de adaptación, lo que finalmente remitió a la decisión de portada que fue posteriormente rechazada.

En el programa de trabajo de financiamiento, quedaron fuera varias demandas de los países en desarrollo, como cifras claras, reparto de cargas entre donantes y la mencionada triplicación de la adaptación.

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La UE con su billetera escondida

La Unión Europea fue la primera en objetar el pacto y también la más dura en sus palabras. Pero durante las dos semanas previas, fue uno de los grandes criticados por el mundo en desarrollo.

Darragh O’Brien, ministro irlandés que habló por la UE en el plenario de cierre, dijo que el texto "no está a la altura del momento" y que Europa no aceptaría "una COP que hace greenwashing de los combustibles fósiles". Era, añadió, "inconcebible" un acuerdo climático sin una sola referencia a ellos.

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Darragh O’Brien, ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, y Wopke Hoekstra, comisario de la UE para el Clima, las Emisiones Cero y el Crecimiento Limpio, en declaraciones a los medios de comunicación. Foto: IISD/ENB - Mike Muzurakis - IISD/ENB - Mike Muzurakis

“Mientras los países del Norte Global rechazaron el resultado [de la COP31] alegando que no se mencionaba la transición para dejar de depender de los combustibles fósiles, estos mismos países no han presentado planes serios ni creíbles para su eliminación gradual, ni tienen la intención de apoyar a otros en sus transiciones”, dijo Amiera Sawas, líder de investigación y políticas de la Iniciativa por un Tratado de Combustibles Fósiles.

En financiamiento, la línea europea estuvo clara desde antes de la COP: "Cualquier conversación sobre dinero fresco nuevo está muerta", dijo el comisario Wopke Hoekstra a Bloomberg a fines de octubre. En Antalya repitió que no habría dinero nuevo y que el foco debía estar en el acceso y en sumar nuevos países donantes.

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En las salas de negociación quedó clara la estrategia. La UE empujó un programa de trabajo sobre financiamiento puramente procedimental, y junto a Noruega y el Reino Unido, se resistieron a que el Fondo de Adaptación informara sobre cómo triplicar sus desembolsos.

“Los europeos no sacaron el liderazgo. Por supuesto tienen temor de asumir el vacío que dejó Estados Unidos pero tampoco están unidos para lanzar compromisos serios”, señaló Sandra Guzmán Luna, directora del Grupo de Financiamiento Climático de América Latina.

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Agregó que parece que fue una actitud contagiosa porque así como los europeos renuncian a asumir sus responsabilidades, también lo hicieron otros países del grupo Umbrella, como Canadá, Japón, que tampoco quisieron asumir compromisos financieros para viabilizar los acuerdos en esta materia.

El freno al financiamiento fue una pieza clave del fracaso, porque allí estaban puestas gran parte de las expectativas del Sur Global. Catalina Gonda, de CAN, lo había advertido el último día oficial de la conferencia: la discusión sobre los fósiles se estaba volviendo una cortina de humo de los países desarrollados para no hablar de su falta de compromiso financiero.

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El multilateralismo en revisión

El fracaso de Antalya reabrió la pregunta de si la regla del consenso todavía sirve, y esta vez la pregunta vino también desde América Latina. Perú, en nombre de AILAC, dijo en el pleno que el grupo estaba dispuesto a revisar incluso la regla de votación, porque lo que estaba en juego era la credibilidad del proceso.

"Este modelo está agotado y la Convención requiere una transformación profunda en sus procedimientos de gobernanza", dijo Alejandro Alemán, director de CAN Latinoamérica, que pidió a los países en desarrollo liderar una reforma para que las decisiones puedan adoptarse por mayoría.

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La regla del consenso existe porque el reglamento de la convención nunca se adoptó, justamente por el desacuerdo sobre cómo votar. Eso le da a cada país un veto de hecho. En Antalya lo usaron la UE y Panamá para frenar un texto que consideraban un retroceso, y Rusia y el Grupo Árabe para frenar el programa de mitigación.

"El consenso es esencial para el multilateralismo, pero no puede convertirse en un techo para la ambición", dijo Isatis Cintrón-Rodríguez, directora de Climate Trace Puerto Rico.

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La triplicación de la adaptación, el mecanismo de transición justa y el programa de mitigación llegarán sin resolver a Adís Abeba, donde Etiopía prometió en el cierre una COP "de la esperanza".

Este artículo fue producido por Climate Tracker América Latina con el apoyo de Heinrich-Böll-Stiftung – Bogotá.

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