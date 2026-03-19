El IDEAM explica los impactos que se sentirán en Colombia por el frente frío

Aliste la sombrilla, se esperan lluvias en varias regiones del país. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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De acuerdo con el pronóstico del tiempo para este jueves 19 de marzo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), se esperan lluvias en varias regiones del país, algunas de ellas por influencia de un frente frío que ahora mismo llega hasta el golfo de Honduras.

En concreto, para la región Caribe, el Instituto prevé los acumulados de precipitación más altos en áreas de Córdoba, así como en el centro y sur de Bolívar, con mayor intensidad durante las jornadas de la tarde, la noche y la madrugada. También pueden presentarse lluvias moderadas a fuertes en el occidente de La Guajira.

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Para la región Andina, el pronóstico del IDEAM indica cielos parcial a mayormente nublado con precipitaciones moderadas a fuertes en Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca y Caldas, así como en áreas puntuales de Tolima y Huila.

Un pronóstico similar hace la entidad sobre la región Pacífica. Allí se espera cielo entre ligera y parcialmente nublado, así como lluvias entre ligeras y moderadas en Chocó, el norte y sur de Valle del Cauca, Cauca y áreas dispersas de Nariño.

Mientras tanto, en la Orinoquía y la Amazonia se pronostica la persistencia de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias, sobre todo en el occidente de Arauca, Casanare, Meta, el sur de Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas.

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Impactos del frente frío en Colombia

El frente frío que el IDEAM lleva monitoreando por varios días se está desarrollando en este momento desde el centro de Cuba hasta el golfo de Honduras. Por su cercanía a aguas marítimas del noroccidente de Colombia, se espera que se presenten lluvias entre ligeras y moderadas en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como en zonas del golfo de Urabá y en cercanías de las costas de Córdoba y Sucre.

Los impactos del frente frío también implican condiciones significativas del oleaje y viento a lo largo de la cuenca del Caribe, siendo más intensas en los sectores del centro y el oriente de esta cuenca.

Aunque el IDEAM señala que el sistema tenderá a disiparse entre este viernes y el sábado, hacia finales del fin de semana e inicios de la próxima se espera un incremento de los vientos, particularmente frente a la costa norte de Colombia.

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Pronóstico del tiempo para Bogotá

En la capital del país, durante horas de la mañana, se espera un cielo parcialmente nublado y posibles lluvias ligeras en el sur de la ciudad. En la tarde, el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de lluvias ligeras se expandirá al sector suroriental de Bogotá.

Finalmente, en horas de la noche, el IDEAM pronostica persistencia de lluvias ligeras en el oriente de la ciudad y un cielo parcialmente nublado.

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