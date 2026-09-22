La emergencia comenzó el 19 de septiembre en la vereda La Castellana y el cerro San Marcos, en Villa de Leyva. Según el…

El incendio forestal que afecta al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Boyacá, continúa activo, aunque las autoridades reportan que la emergencia en el entorno de Villa de Leyva está controlada hasta en un 75 %. Dos focos permanecen activos y el punto más crítico se encuentra precisamente en la zona alta que conduce al área protegida, donde las condiciones del terreno han dificultado el ingreso de los equipos por tierra.

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El incendio en Iguaque, Boyacá, ya ha afectado más de 700 hectáreas del santuario

La emergencia comenzó el 19 de septiembre en la vereda La Castellana y el cerro San Marcos, en Villa de Leyva. Según el último balance de la UNGRD, el incendio ha afectado cerca de 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 715 corresponden al Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

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Para contenerlo se han realizado operaciones por tierra y aire, con tres helicópteros que han efectuado decenas de descargas de agua.

"Literalmente se está viviendo una tragedia", escribió el gobernador, Carlos Amaya, en X. "Es de las imágenes más dolorosas que nos ha tocado vivir en Boyacá en los últimos años. Duele en el alma lo que está sucediendo. Seguiremos trabajando sin pausa ni descanso, aunque necesitamos con urgencia más apoyo aéreo para enfrentar esta emergencia".

En el Santuario de Fauna y Flora Iguaque literalmente se está viviendo una tragedia.



Hoy se calcula que 800 hectáreas se han quemado dentro del mismo.



Es de las imágenes más dolorosas que nos ha tocado vivir en Boyacá en los últimos años. Duele en el alma lo que está… pic.twitter.com/NSQ98vVQhR — Carlos Amaya 🌻 (@CarlosAmayaR) September 22, 2026

De acuerdo con la UNGRD, en la operación participan 250 personas, entre ellas integrantes de la Dirección Nacional de Bomberos, 98 bomberos de Villa de Leyva y otros municipios de Boyacá, Bogotá y Cundinamarca, 30 miembros del Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres (BIADE) del Ejército, nueve integrantes de PONALSAR, 60 policías, 30 voluntarios de la Defensa Civil y 20 de la Cruz Roja.

La respuesta cuenta con máquinas extintoras, carrotanques, ambulancias, vehículos todoterreno y unidades de intervención rápida.

En el frente aéreo, la UNGRD reportó 75 descargas de agua realizadas con tres helicópteros: un MI-17 de Helistar, contratado por la Gobernación de Boyacá, y dos UH-60, uno de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y otro del Ejército Nacional. El gobernador Amaya le pidió al Gobierno Nacional un quinto helicóptero para intentar controlar la emergencia. La Unidad señaló además que está prevista la inserción aérea de personal especializado en la zona de difícil acceso, con el objetivo de apoyar las labores terrestres y avanzar en el control de los dos focos que permanecen activos.

Según la UNGRD, las operaciones continuarán mientras las condiciones de seguridad y visibilidad lo permitan.

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