La cumbre climática COP31 de las Naciones Unidas, que se ha celebrado durante los últimos días en Antalya, Turquía, es el principal escenario diplomático para negociar acuerdos y coordinar acciones frente al cambio climático. Sin embargo, una de las tensiones que se reproduce en cada edición gira siempre alrededor de la influencia de los representantes de la industria de los combustibles fósiles en las negociaciones.

Un nuevo análisis del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés), con equipos en Suiza y Estados Unidos, identificó a un número récord de 700 lobistas vinculados a lo que se conoce como "captura y almacenamiento de carbono" (CAC) con acceso a la cumbre. Según el centro, esta presencia "ataca directamente el desafío fundamental de la COP31: limitar el riesgo de un calentamiento superior a 1,5 °C".

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Se trata de la mayor cantidad de lobistas de este sector registrada por CIEL en una cumbre climática de Naciones Unidas. En la COP30, celebrada en Brasil, el centro había identificado a 531; en la COP29, en Azerbaiyán, a 480. Según CIEL, los 700 lobistas de captura y almacenamiento de carbono registrados para la COP31 superan en número a los 699 delegados que suman las 50 delegaciones nacionales más pequeñas. También son más que los 624 representantes de los 14 pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico, países que han contribuido poco al calentamiento global, pero que están entre los más expuestos a sus consecuencias. La cifra también supera el total combinado de delegados nacionales de los países del G7, que asciende a 699.

Pero ¿qué promueven estos representantes? El informe pone el foco en la captura y almacenamiento de carbono, una tecnología que busca separar el dióxido de carbono generado por actividades industriales antes de que llegue a la atmósfera y almacenarlo bajo tierra.

La propuesta se presenta como una forma de reducir las emisiones de sectores contaminantes. El problema, advierte CIEL, es que también puede convertirse en un argumento para mantener en funcionamiento la infraestructura y las actividades que producen esas emisiones.

En primer lugar, dice el centro, este enfoque de "gestionar" las emisiones desvía la atención de la necesidad de reducirlas desde su origen. En lugar de acelerar la transición hacia fuentes de energía limpias y avanzar en la eliminación progresiva del carbón, el petróleo y el gas, la captura de carbono puede servir para justificar que estas industrias sigan operando y desarrollando nuevos proyectos durante décadas. En segundo lugar, CIEL cuestiona que se destinen recursos públicos a una tecnología que, según advierte, tiene un largo historial de promesas incumplidas. El centro señala que estas iniciativas suelen ser costosas y que los resultados obtenidos hasta ahora están lejos de las expectativas de la industria.

Como ejemplo, cita un estudio publicado en 2024 en Nature Climate Change, que estimó que el 88 % de la capacidad de captura y almacenamiento de carbono que se había planeado históricamente nunca llegó a materializarse. CIEL advierte que financiar estas tecnologías puede desviar recursos que podrían destinarse a energías renovables y otras medidas de reducción de emisiones. También señala que mantener la infraestructura de combustibles fósiles puede prolongar la contaminación del aire en comunidades que ya viven cerca de instalaciones industriales.

Hay otro elemento que preocupa al centro: el interés de la industria por presentar la captura de carbono como una respuesta a la demanda energética de los centros de datos que impulsan la inteligencia artificial. Según el análisis, algunas empresas están utilizando ese aumento en el consumo de electricidad para justificar nuevas plantas de gas acompañadas de sistemas de captura de carbono, en lugar de acelerar la incorporación de energías renovables.

De los 700 lobistas identificados, 45 ingresaron como parte de delegaciones nacionales, una acreditación que puede darles acceso a espacios de negociación reservados para los países participantes. Entre los Estados que incluyeron representantes de esta industria están Rusia, Libia, Qatar y Kuwait. Otros 355 obtuvieron credenciales de desbordamiento de las delegaciones nacionales, que también son asignadas por los países, aunque ofrecen un acceso más limitado. Australia, que lidera las negociaciones de la COP31, concedió 11 de estas acreditaciones a lobistas de captura y almacenamiento de carbono, mientras que Turquía, como país anfitrión, otorgó seis.

Entre las empresas y organizaciones que enviaron representantes figuran algunas de las principales compañías de combustibles fósiles y energía del mundo. PT PLN registró 40 lobistas; Pertamina, 20; Gazprom, 18; CNPC, 17; OQ, 15; ExxonMobil, 13; Petrobras y TotalEnergies, cinco cada una. También aparecen asociaciones y organizaciones que promueven esta tecnología, como la Asociación de Captura, Almacenamiento y Utilización de Carbono de Taiwán, con 11 representantes; el Instituto Global de CCS, con seis, y la Asociación de Captura y Almacenamiento de Carbono, con tres.

"Esta es la primera cumbre climática desde que la ONU dejó claro que el mundo va camino de superar el límite de 1,5 °C; sin embargo, en estas negociaciones, la estrategia de los combustibles fósiles sigue siendo la misma. 700 lobistas de la captura de carbono están inundando los pasillos y las salas de negociación de la COP31 con un único objetivo: prolongar la era de los combustibles fósiles para proteger sus beneficios, mientras nos condenan a un daño climático devastador, todo ello a costa de las personas que ya están pagando las consecuencias", dijo, citado en un comunicado de prensa, Rachel Kennerley, activista sénior de la campaña de captura de carbono del Centro de Derecho Ambiental Internacional (CIEL) de Suiza.

“La captura de carbono no es una solución climática; es un salvavidas para los contaminadores. No podemos ‘gestionar’ la crisis climática para salir de ella; tenemos que acabar con ella en su origen eliminando gradualmente los combustibles fósiles”, agregó Kennerley.

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