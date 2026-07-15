El Minambiente revela sus cartas para delimitar el Páramo de Santurbán: esta es su propuesta

Imagen del Páramo de Santurbán, en Santander. Foto: Jorge William Sánchez

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En la mañana de este martes, 15 de julio, el Ministerio de Ambiente informó que ya están listos tres documentos claves con los cuales busca avanzar en la delimitación del Páramo de Santurbán, en Santander. Lo hace a pocos días de que se lleve a cabo una reunión clave con las comunidades en Bucaramanga, donde se darán cita el próximo sábado.

El primer documento publicado por el Minambiente es un borrador de una resolución que detalla cuál es la metodología para delimitar progresivamente 29.199,44 hectáreas en 19 municipios con área de páramo, en los que “ya se concertaron los temas definidos por la Corte Constitucional”.

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Según indicó el Minambiente en un comunicado, en ese documento, que se puede consultar completo en este enlace, “incorpora nueve municipios beneficiarios del recurso hídrico para fortalecer la coordinación institucional, la protección de las fuentes hídricas, la fiscalización y los mecanismos de financiación”.

Como señala el borrador de resolución, estos municipios serían los siguientes:

Municipio Área de delimitación adoptada con el borrador de resolución Bochalema 89,52 Bucarasica 28,28 Cacotá 4.590,75 Chinácota 133,09 Gramalote 161,12 Labateca 2.288,92 La Esperanza 28,06 Lourdes 71,83 Pamplonita 547,07 Toledo 436,29 California 1.295,17 Charta 1.336,77 El Playón 68,00 Guaca 11,95 Matanza 156,30 Piedecuesta 2.038,39 Santa Bárbara 10,24 Suratá 8.322,33 Vetas 7.585,38

En ese documento el Minambiente es claro en que las autoridades ambientales competentes de cada región son las que deberán garantizar que, en el proceso, “la participación sea amplia, pública, eficaz, deliberativa e incidente, para la formulación e implementación del plan de manejo ambiental, la zonificación, el régimen de usos, los programas de reconversión y sustitución, la protección de fuentes hídricas, el modelo de financiación, el sistema de fiscalización, la instancia de coordinación, los ejercicios de educación ambiental y el seguimiento de acuerdos”.

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Así mismo, reitera que este modelo de participación no modificará el polígono delimitado ni permitirá que haya minería en área de páramo. También especifica 33 “parámetros técnicos definitivos para la protección de las fuentes hídricas en la estrella fluvial de Santurbán”, los cuales abarcan “ejes estratégicos como la gestión de la información, planificación, administración, conservación, educación ambiental y participación de actores”.

Una nueva reserva

El otro borrador propone declarar una nueva Reserva de Recursos Naturales Renovables en la microcuenca de la quebrada La Baja, en California, uno de los municipios mineros de Santurbán.

De acuerdo, con el Minambiente, “la propuesta se fundamenta en estudios del Servicio Geológico Colombiano, el IDEAM y otras entidades técnicas, que evidencian que el páramo, el bosque altoandino y las aguas superficiales y subterráneas funcionan como un solo sistema hídrico”.

Una vez se declare esa reserva, no se podrán otorgar licencias ni autorizaciones para hacer mediana y gran minería en esa zona que tendrá 1.499,23 hectáreas.

Sin embargo, según señala la resolución, “a los proyectos, obras o actividades de minería que cuenten con situaciones jurídicas consolidadas, esto es (...) un título minero, instrumento técnico minero e instrumento ambiental vigentes, no le serán aplicables los anteriores efectos como consecuencia de la Zona de Reserva que se declara con el presente acto administrativo y se regirán por las disposiciones legales vigentes”.

Los detalles de ese documento se pueden consultar en este enlace.

La ampliación de la zona de reserva temporal

El tercer proyecto de resolución que publicó el Ministerio de Ambiente busca que se amplíe la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal declarada en marzo 2025, cuya extensión tendría 88 hectáreas más: pasaría a tener 75.432,42. hectáreas.

En esa área, las autoridades mineras y ambientales no podrán otorgar nuevas concesiones mineras, contratos especiales de exploración o explotación, ni permisos o licencias para actividades mineras. Esta restricción se basa en el principio de precaución, garantizando que no se realicen actividades que puedan afectar los recursos naturales hasta que se desarrollen estudios sobre su protección y conservación. No obstante, los proyectos mineros que ya cuenten con título minero vigente, permisos ambientales y demás autorizaciones necesarias podrán continuar sus operaciones conforme a la normativa vigente.

“Estos instrumentos normativos no desconocen la realidad de la pequeña minería tradicional de arraigo comunitario ni de los procesos de formalización que ya se encuentran en curso. Por el contrario, claramente diferenciamos las situaciones jurídicamente consolidadas, los procesos de formalización y la minería de pequeña escala”, dijo la ministra de ambiente (e) Irene Vélez, a través de un comunicado.

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