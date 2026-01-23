El mundo gasta un dólar en proteger la naturaleza y 30 en destruirla

Bombas extractoras extraen petróleo de los pozos del yacimiento Midway-Sunset, el más grande de California, Estados Unidos. Foto: AFP - ROBYN BECK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

“Por cada dólar estadounidense que el mundo invierte en proteger la naturaleza, gasta 30 dólares en destruirla”. Esta es la principal conclusión del informe Estado de la financiación para la naturaleza 2026, presentado recientemente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Entre las principales cifras que arroja el documento de la agencia ambiental de la ONU, se destaca que para 2023 se destinaron 7,3 billones de dólares en flujos financieros negativos para la naturaleza.

De estos, 4,9 billones de dólares tienen su origen en fuentes privadas “muy concentradas en unos pocos sectores”, como los servicios públicos, la industria, la energía y los materiales básicos.

Mientras tanto, otros 2,4 billones de dólares se destinaron en subsidios públicos perjudiciales para el medio ambiente, como aquellos dirigidos a los combustibles fósiles, la agricultura, el transporte y la construcción.

En contraste, durante el mismo periodo, solo se invirtieron 220.000 millones de dólares en soluciones basadas en la naturaleza, de los que el 90 % procede de fuentes públicas. “La proporción de esta incongruencia no deja lugar a dudas”, señaló la ONU al revelar las cifras.

El restante 10 % en inversiones en soluciones basadas en la naturaleza fue realizado por el sector privado. “Las empresas y las finanzas aún no han invertido a gran escala en soluciones basadas en la naturaleza, a pesar de la creciente conciencia sobre las dependencias, los riesgos y las oportunidades relacionadas con la naturaleza”, señalan los responsables del reporte.

A la par que se desmontan los gastos destinados a destruir la naturaleza, el informe del PNUMA resalta que las inversiones en las soluciones basadas en la naturaleza deben multiplicarse por 2.5 para 2030, año en el que estas deberían alcanzar los 571.000 millones de dólares al año. Esto, para hacerse una idea, solo representa el 0.5 % del PIB mundial.

Al respecto, Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA, señaló que “si seguimos el dinero, vemos la magnitud del reto que tenemos por delante. Podemos invertir en la destrucción de la naturaleza o impulsar su recuperación, no hay término medio”.

Entre las soluciones basadas en la naturaleza que el informe pide contemplar y que son económicamente viables, el PNUMA incluye ecologizar las zonas urbanas para contrarrestar los efectos de las islas de calor y mejorar la habitabilidad de los ciudadanos, integrar la naturaleza en las infraestructuras viales y energéticas, así como producir materiales de construcción de bajas emisiones.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜