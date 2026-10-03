¿Cuál es el origen de los murciélagos? Un estudio con colombianos reescribe su historia
Años de expediciones, muestras biológicas, secuenciación de ADN y análisis computacionales permitieron a un grupo de 137 investigadores de 64 países reconstruir la historia evolutiva de los murciélagos. Le contamos qué encontraron, cómo llegó al proceso una muestra tomada en Boyacá y por qué este trabajo abre nuevas puertas para la ciencia.
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