¿Cuál es el origen de los murciélagos? Un estudio con colombianos reescribe su historia

Años de expediciones, muestras biológicas, secuenciación de ADN y análisis computacionales permitieron a un grupo de 137 investigadores de 64 países reconstruir la historia evolutiva de los murciélagos. Le contamos qué encontraron, cómo llegó al proceso una muestra tomada en Boyacá y por qué este trabajo abre nuevas puertas para la ciencia.