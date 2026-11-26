De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante horas de la madrugada de este 26 de noviembre se registró cielo entre parcial y mayormente nublado, con predominio de tiempo seco en Colombia. Sin embargo, han persistido algunas lluvias intensas en áreas del occidente país sobre todo en el sur de la región Caribe, centro de la Pacífica, norte y sur de la Andina y occidente de la Amazonia.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

En concreto, se han presentado lluvias entre moderadas y fuertes con tormentas eléctricas dispersas en amplias áreas del sur de Cesar, suroccidente de Bolívar y Córdoba, sur y occidente de Valle del Cauca, norte y suroriente de Cauca, norte de Santander, nororiente de Antioquia, centro y sur de Huila, occidente de Caquetá y oriente y occidente de Putumayo.

En cambio, en el nororiente y suroccidente de Magdalena, centro de Tolima, norte y centro de Boyacá, noroccidente de Arauca y suroriente de Amazonas se han registrado lluvias de menor intensidad. Por su parte, sobre el área insular del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha habido cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, aunque el área marítima ha presentado lluvias sectorizadas entre moderadas y fuertes.

En ese sentido, el instituto emitió su pronóstico del tiempo para este jueves en Colombia. Según informó, durante la jornada persistirían las lluvias intensas sobre el centro, occidente y sur del territorio nacional. Los mayores acumulados se esperan en áreas marítimas y de litoral del Pacífico colombiano, así como en amplios sectores de las regiones Pacífica, Andina y Amazonia.

Mientras tanto el tiempo seco y los menores acumulados de precipitación predominarían sobre el norte y centro-oriente del país, específicamente en las regiones Caribe y Orinoquia y sobre el nororiente de la región Andina. Respecto a las temperaturas máximas, el Ideam prevé condiciones para que se registren valores cercanos y ligeramente por encima de los promedios climatológicos de noviembre sobre el norte y centro-oriente del país en sectores del Caribe y la Orinoquia.

“Estas condiciones de temperatura, en algunos casos acompañadas de niveles importantes de humedad atmosférica, podrían favorecer sensaciones térmicas localmente elevadas durante las horas de la tarde. Principalmente, en amplias áreas de las regiones Caribe, Pacífica y Amazonia, como también condiciones moderadas en las regiones Andina y Orinoquia”, indicó la entidad.

En el caso puntual de Bogotá, para esta mañana horas de la mañana se estiman condiciones secas en la ciudad, con cielo entre parcial y mayormente nublado, y una temperatura mínima de aproximadamente 10 °C. Durante la tarde, en contraste, se prevén lluvias ligeras en zonas del sur y occidente de la ciudad, especialmente en sectores de Engativá, Fontibón, Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. La temperatura máxima podría alcanzar los 21 °C. Finalmente, en horas de la noche, habría predominio de tiempo seco en gran parte de la capital, con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Pronóstico por regiones

Para este jueves, se pronostica predominio de tiempo seco en la región Caribe. Sin embargo, son probables lluvias entre ligeras y moderadas, incluso algunas localmente fuertes con posibles tormentas eléctricas sectorizadas. Especialmente, en el sur y occidente de la región. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por otro lado, se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes, sobre todo en el área marítima y los cayos del norte.

Para la región Pacífica se estiman lluvias entre moderadas y fuertes con probabilidad de tormentas eléctricas dispersas en amplias áreas del norte, occidente, centro, sur y oriente de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

A su vez, en la región Andina habría lluvias entre ligeras y moderadas, algunas podrían ser localmente fuertes con tormentas eléctricas sectorizadas en áreas del norte de Norte de Santander (en inmediaciones de la región de El Catatumbo), norte, occidente y sur de Santander, occidente, norte y oriente de Antioquia, oriente y occidente de Caldas, norte y sur de Risaralda y Quindío (Eje Cafetero), noroccidente de Boyacá, norte y occidente de Cundinamarca, occidente, norte, centro, oriente y sur de Tolima y Huila.

Aunque en la Orinoquia y en inmediaciones del piedemonte llanero se presentaría tiempo seco, son probables lluvias entre ligeras y moderadas. De hecho, algunas podrían ser localmente fuertes, con posibles tormentas eléctricas sectorizadas. Finalmente, en la Amazonia se esperan lluvias entre moderadas y fuertes, con probables tormentas eléctricas dispersas en amplias áreas del norte, occidente, centro, sur y oriente de Guainía, Guaviare, Vaupés, Caquetá, Putumayo y Amazonas, como también en el piedemonte Amazónico.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜