El pronóstico del tiempo para este martes en Bogotá, Cali, Medellín y otras grandes ciudades

En Bogotá se pronostican lluvias ligeras a moderadas. Foto: El Espectador - José Vargas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este 18 de noviembre de 2025 en Colombia. De acuerdo con la entidad, durante las últimas horas de esta madrugada se registró cielo entre parcial y completamente nublado en gran parte del país. En las regiones Caribe, Pacífica, centro y sur de la Andina, y en sectores puntuales de la Orinoquía y la Amazonia se han presentado lluvias de carácter moderado a fuerte.

Las principales lluvias se dieron en el sur de Bolívar, Cesar, sur de La Guajira, Córdoba y sur de Sucre, para el caso de la región Caribe. En el Pacífico se observaron lluvias moderadas en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, mientras que en la región Andina se registraron lluvias en Santander, Antioquia, Norte de Santander, Tolima, Risaralda, Quindío, Caldas, Huila y oriente de Cundinamarca.

Por otro lado, en la región Orinoquía se registraron lluvias entre ligeras y moderadas en Meta, además de algunas precipitaciones moderadas en el piedemonte llanero. En la Amazonia se presentaron lluvias en Guaviare, Vaupés, en sectores de Putumayo y Caquetá, así como en el piedemonte amazónico. Finalmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, predominaron condiciones de cielo despejado y tiempo seco.

En ese sentido, para este martes el Ideam prevé cielo entre parcial y mayormente nublado en amplios sectores del territorio nacional, especialmente en las regiones Pacífica, Andina, sur de la región Caribe, Amazonia y algunos sectores de la Orinoquía. Los departamentos que podrían presentar lluvias de intensidad moderada a fuerte son Magdalena, La Guajira, Córdoba, Bolívar, Cesar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila, Boyacá, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Meta, Vaupés, Guainía y zonas de los piedemontes llanero y amazónico. En los demás departamentos, según la entidad, no se descartan lloviznas o lluvias aisladas. Para el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se estiman condiciones de cielo ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco sobre la zona insular y probabilidades de lluvias en la isla de San Andrés.

Pronóstico del tiempo por ciudades

Puntualmente, en Bogotá, el instituto pronostica una mañana mayormente nublada con probabilidad de lluvias ligeras y esporádicas sobre algunas zonas de la ciudad. Luego, para la tarde, se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas en zonas del occidente y centro de la capital, específicamente en las localidades de Suba, Engativá, Fontibón Kennedy, Chapinero, Puente Aranda, San Cristóbal y Barrios Unidos. Durante la noche, se espera que predomine el tiempo seco en gran parte de Bogotá, aunque no se descarta la probabilidad de lloviznas esporádicas.

Este es el pronóstico del Ideam para otras grandes ciudades:

• Barranquilla: Se prevé cielo parcialmente nublado en la jornada de la mañana y tarde, y en la noche cielo despejado. (Temperatura máxima estimada: 32 °C).

• Cartagena: Se prevé cielo parcialmente nublado en la mañana y tarde con tiempo seco. Existe probabilidad de lloviznas o lluvias ligeras en la noche (Temperatura máxima estimada: 32 °C).

• Medellín: Durante la jornada se espera nubosidad variable y precipitaciones intermitentes, especialmente en horas de la tarde y la noche. (Temperatura máxima estimada: 30 °C).

• Tunja: Predominarán condiciones con nubosidad variable, y son posibles lloviznas en la tarde y noche. (Temperatura máxima estimada: 18 °C).

• Bucaramanga: Se prevé cielo entre parcial a mayormente nublado durante el día. Hay probabilidad de lluvias de variada intensidad en horas de la noche . (Temperatura máxima estimada: 27 °C).

• Cali: Se prevé cielo mayormente nublado durante gran parte de la jornada, con posibles lluvias durante la jornada de la noche. (Temperatura máxima estimada: 29 °C).

Por otro lado, el Ideam presentó un resumen de las principales alertas vigentes en el país. Cabe resaltar que 807 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamientos en las regiones Andina, Orinoquía, Caribe, Amazonia y Pacífico, de los cuales 199 municipios están en alerta roja, principalmente en los departamentos de Antioquia, con 72 municipios, Cundinamarca con 17 municipios y Chocó con 15 municipios.

En suma, por inundaciones y/o crecientes súbitas persisten 13 alertas rojas, cuatro rojas puntuales, 54 naranjas y treinta amarillas en el área hidrográfica de Magdalena - Cauca; 11 rojas, una roja puntual, 16 naranjas y ocho amarillas en el Caribe; tres rojas, 20 naranjas y diez amarillas en el Pacífico; diez naranjas y 21 amarillas en el Orinoco; y tres naranjas y nueve amarillas en el Amazonas.

