El pronóstico del tiempo para hoy, 31 de diciembre de 2025, en Bogotá, Cali y otras ciudades

Durante la tarde de este miércoles se podrían presentar algunas lluvias ligeras en el sur de Bogotá. Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su pronóstico del tiempo para este 31 de diciembre de 2025. Según informó la entidad, durante la madrugada de este miércoles se observó cielo entre parcial y ligeramente nublado en gran parte del país, siendo las regiones Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonia las que más presentaron nubosidad y precipitaciones, mientras que en el resto del país, predominó el tiempo seco.

Las principales lluvias se registraron en los departamentos de Chocó, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, sur de Huila y algunos sectores del Eje Cafetero, Casanare, Meta, Guaviare, Arauca, Amazonas, Vaupés, Putumayo y Caquetá. Por otro lado, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se observaron condiciones de cielo ligeramente cubierto y predominio de tiempo seco.

Pronóstico del tiempo para las próximas horas

Para esta jornada de Fin de Año, de acuerdo con el Ideam, se espera que predominen las condiciones de cielo parcialmente nublado y precipitaciones de variada intensidad en todo el territorio nacional. Las principales lluvias se prevén en las regiones Pacífica, Amazonia, Orinoquía, Caribe y en algunos sectores de la región Andina.

Lea también: Las abejas sin aguijón se convirtieron en los primeros insectos del mundo con derechos

Los mayores acumulados, con lluvias moderadas a fuertes, y en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, se pronostican en Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, sur de La Guajira, Santander, Norte de Santander, occidente de Cundinamarca, Tolima, Eje Cafetero, Huila, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Casanare, Meta, Vichada, Guainía, Guaviare, Caquetá, Putumayo, Amazonas y Vaupés. A lo largo del día, en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se espera cielo entre ligeramente nublado, con predominio de tiempo seco.

Puntualmente, para Bogotá, el instituto prevé una mañana con cielo ligeramente nublado y predominio de tiempo seco. Durante la tarde, en cambio, se podrían dar algunas lluvias ligeras en el sur, sobre todo en las localidades de Bosa, Usme y Ciudad Bolívar. Finalmente, en la noche habría tiempo seco en la ciudad, con cielo ligeramente cubierto. La temperatura máxima estaría entre los 20 a 21 °C y la mínima entre los 8 y 9 °C. *

Le puede interesar: Más de US 120.000 millones de dólares: la factura económica de la crisis climática en 2025

Este es el pronóstico del Ideam, para este 31 de diciembre, en otras grandes ciudades:

• Barranquilla: Se prevé predominio de tiempo seco, con cielo entre ligero y parcialmente nublado (Temperatura máxima estimada: 33 °C).

• Cartagena: Se esperan condiciones secas, con cielo entre ligero y parcialmente nublado a lo largo del día. (Temperatura máxima estimada: 32 °C).

• Medellín: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se prevé probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada de la noche (Temperatura máxima estimada: 29 °C).

• Tunja: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado con predominio de tiempo seco. (Temperatura máxima estimada: 19 °C).

• Bucaramanga: Se prevé cielo entre ligera a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, se estiman algunas probables lluvias entre ligeras y moderadas sectorizadas durante la noche (Temperatura máxima estimada: 28 °C).

• Cali: Se prevé cielo entre ligera a parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. Sin embargo, No se descartan algunas probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada la noche (Temperatura máxima estimada: 28 °C).

Alertas vigentes

El instituto también hizo un resumen de las principales alertas vigentes en el país. Por incendios, según comunicó, hay en total 431 municipios de las regiones Andina, Caribe, Amazonia y Orinoquía en algún nivel de alerta. De ellos, 169 municipios están en alerta roja, principalmente en los departamentos de Cundinamarca (41 municipios), Boyacá (36) y Santander (28).

Lea también: Otorgan licencia ambiental a proyecto solar en zona rural de Sucre

Por otro lado, por deslizamientos hay 84 municipios en algún nivel de alerta en las regiones Andina, Pacífico, Caribe, Orinoquía y Amazonia, de los cuales 25 municipios se encuentran en alerta roja, destacándose los departamentos de Chocó (con 15 municipios), Cauca y Meta (con tres cada uno) y Caldas (con dos).

Finalmente, por inundaciones y /o crecientes súbitas persisten 11 alertas amarillas en el área hidrográfica del Pacífico; una roja, una roja puntual y cuatro amarillas en el área de Magdalena - Cauca; cuatro amarillas en el Caribe, dos amarillas en el Amazonas y dos amarillas en el Orinoco.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜