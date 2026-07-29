El récord que rompió un jaguar: recorrió más de 2.100 kilómetros por la Amazonía

Al jaguar, Gaspar, de ocho años, le pusieron un collar GPS para localizarlo. Foto: Leandro Silveira

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Un jaguar cumplió una hazaña sin precedentes al recorrer 2.100 kilómetros a través de la Amazonía, una distancia muy superior a la que se había documentado hasta ahora para esta especie. El récord anterior de dispersión de un jaguar era de entre 60 y 100 kilómetros, según explicó a New Scientist Jon Morant, investigador del University College Dublin (Irlanda).

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De acuerdo con el investigador, este hallazgo podría cambiar la forma en la que se protegen los jaguares, pues en caso de confirmarse que son capaces de desplazarse distancias mucho mayores de lo que se pensaba, será necesario replantear las estrategias de conservación, ya que estos animales atraviesan zonas donde enfrentan amenazas.

“Los individuos que viajan tan lejos están más expuestos a riesgos relacionados con el ser humano, como la caza o la muerte tras atacar ganado”, agregó Morant, quien junto a su equipo monitorea jaguares en Brasil mediante collares con GPS.

Este proyecto, del que forma parte Morant, inició en 1999 con el objetivo de comprender mejor cómo los jaguares utilizan su territorio a lo largo del río Araguaia, en la Amazonía.

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Para este caso, el elegido fue Gaspar, un macho de ocho años al que los investigadores le pusieron un collar con GPS el 11 de noviembre de 2024. Según el equipo, primero permaneció durante un tiempo en su territorio habitual, de aproximadamente 700 kilómetros cuadrados, a lo largo del río Araguaia, antes de iniciar un largo desplazamiento.

Desde entonces, los investigadores registraron que Gaspar recorrió 2.122 kilómetros antes de que su collar dejara de transmitir datos en noviembre de 2025. “Es la distancia en línea recta. La distancia real probablemente sea mucho mayor”, señaló Morant.

Lo que más llama la atención del caso es que los investigadores aún no saben por qué Gaspar emprendió este viaje. A los ojos de Morant, los desplazamientos largos y casi en línea recta suelen observarse en jaguares jóvenes, de entre 1 y 3 años, que buscan establecer un nuevo territorio.

Sin embargo, Gaspar tenía ocho años, por lo que su comportamiento resulta inusual. Entre las hipótesis que maneja el equipo de investigadores están la búsqueda de más alimento, oportunidades para reproducirse o un hábitat más favorable.

Para José García Herrera, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, otro aspecto sorprendente es que el animal no parece haber establecido un territorio nuevo, pese a llevar más de un año desplazándose de forma continua. “Pasó por zonas que eran, al menos en parte, potencialmente adecuadas para los jaguares”, agregó al medio científico.

Por el momento, Morant dijo que se desconoce qué pasó con Gaspar. Entre las posibilidades están que haya recibido un disparo, haya sido envenenado o que el collar simplemente dejara de funcionar.

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Morant, sin embargo, hizo un llamado para que este caso sea una alerta para demostrar la necesidad de ampliar las medidas de conservación, especialmente en las zonas transformadas por la actividad humana, “donde los jaguares están expuestos a la caza furtiva y a los conflictos con ganaderos que los matan para proteger su ganado”.

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