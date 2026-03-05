Publicidad

Home

Ambiente

Elecciones 2026: ¿Lloverá el domingo 8 de marzo? Este es el pronóstico del Ideam

Este es el pronóstico del tiempo en varias regiones de Colombia, según el Ideam, para el día de las elecciones.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Ambiente
05 de marzo de 2026 - 09:29 p. m.
Salvo en la Orinoquia, es posible que llueva en gran parte del país.
Salvo en la Orinoquia, es posible que llueva en gran parte del país.
Foto: Cortesía Registraduría Nacional - JFBF
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El próximo domingo, 8 de marzo, los colombianos se preparan para una nueva jornada electoral, en la que los votantes elegirán a quienes los representen en el Congreso y a los ganadores de varias consultas interpartidistas.

Previendo que será un día en el que se espera una gran movilización de personas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ya publicó cuál es su pronóstico del tiempo para ese día en varias regiones y ciudades del país.

De acuerdo con la entidad, en Bogotá se espera que el cielo esté entre parcial y mayormente cubierto y haya lluvias moderadas e intensas después del medio día, sobre todo en el occidente y en el norte de la ciudad.

(Lea Los reparos a la ruta que plantea el Minambiente para implementar el Acuerdo de Escazú)

En la región Caribe, por otra parte, es posible que el sábado 7 y el domingo 8 de marzo haya tiempo seco, pese a que el cielo estará nublado. Sin embargo, en el sur de Bolívar, Córdoba y Urabá hay probabilidad de lluvias después del medio día y durante la noche.

En la región Andina, el Ideam señala que el próximo domingo habrá varias zonas en las que se presentarán precipitaciones que pueden ser moderadas o intensas. Entre ellas está Antioquia, Santander, el norte y el occidente de Boyacá, el occidente de Cundinamarca, el norte de Tolima, Caldas y Risaralda. En Norte de Santander, Quindío y Huila habrá lluvias ligeras.

Chocó, Cauca y Nariño son otros departamentos que deben estar preparados, pues se espera que llueva con intensidad el día de las elecciones. En Valle del Cauca también habrá precipitaciones, pero en menor de medida, asegura el Ideam, respecto a la situación que se va a presentar en la región Pacífica.

(Lea Inicia la primera temporada de más lluvias del año en Colombia, según el Ideam)

En la Orinoquia, el escenario será muy diferente. Allí se espera que haya tiempo seco y, además, es posible que se presenten altas temperaturas. Sin embargo, en el suroccidente de Meta y en el sur de Vichada puede llover aunque de forma no muy intensa.

Finalmente, en la Amazonia, se espera que haya precipitaciones entre moderadas e intensas en Caquetá, Putumayo, el sur de Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜

Por Redacción Ambiente

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias hoy Colombia

Elecciones 2026

elecciones

domingo 8 de marzo

clima

Ideam

Pronóstico del clima

pronóstico del tiempo

Cómo votar

Bogota

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.