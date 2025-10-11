Empresas de petróleo y gas no están invirtiendo en energías renovables como prometieron

Imagen de referencia. Hay 250 empresas que son responsables por el 88 % de la producción mundial de petróleo y gas. Foto: EFE - Isaac Fontana

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El petróleo y el gas, junto al carbón, son los combustibles fósiles que más emisiones de gases de efecto invernadero generan en el mundo. Como consecuencia, son los principales responsables del aceleramiento del cambio climático y la crisis que esto ha generado.

Como parte de los compromisos climáticos que han hecho las empresas y los países para ponerle freno a esta problemática, se encuentra la reducción de las emisiones contaminantes. En promedio, se necesita que el mundo reduzca en un 50 % sus emisiones contaminantes para 2030, y alcanzar el cero neto (que se capture más carbono del que se genera) para 2050.

Sin embargo, las empresas grandes de producción de petróleo y gas en el mundo no estarían cumpliendo con ese compromiso. Un estudio publicado recientemente en la revista Nature Sustainability, que analizó a las compañías que producen el 88 % de estos combustibles en el mundo, aseguró que no están haciendo las inversiones necesarias para cumplir su promesa de reducir un 43 % sus emisiones contaminantes.

La investigación revisó los datos de 250 empresas de gas y petróleo en el mundo, que son recopilados por Global Energy Monitor, una organización que hace seguimiento al crecimiento de la generación de energía en el mundo.

Encontraron que, de toda la energía renovable operativa que hay en el mundo, estas 250 empresas apenas son dueñas de un 1,42 %. La fuente de energía en la que más se interesan es la geotérmica, que se genera con el calor de los volcanes, en donde son propietarios del 7 % de la capacidad operativa. Sin embargo, sus inversiones en otras fuentes, como la solar o la eólica, es muy baja.

Además, encontraron que de toda la energía que producen estas 250 empresas, las energías renovables no han entrado a tener una participación importante. Apenas el 0,13 % de la energía que producen proviene de alguna fuente renovable, lo que implica que todavía producen casi toda su energía con combustibles fósiles.

Los autores del estudio sostienen que las compañías de petróleo y gas están utilizando sus pocas inversiones en energías renovables como una estrategia para continuar con sus proyectos de combustibles fósiles.

“El discurso de ser ‘parte de la solución’ es un elemento de una estrategia que la industria del petróleo y el gas utiliza para rescatar sus licencias sociales y políticas para operar ante la presión de descarbonizar el sistema energético”, dicen los autores en la investigación.

Finalmente, proponen que la reducción de emisiones contaminantes por parte de las empresas de petróleo y gas en el mundo se midan con base en su reducción de explotación de combustibles fósiles, teniendo en cuenta que su compromiso con impulsar las energías renovables parece no estar cumpliéndose.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜