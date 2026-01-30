En “delicado estado de salud” incautan 18 pichones de loro en un bus público

Foto de uno de los loros decomisados por la Policía. Foto: Cornare

Este viernes, 30 de enero, Cornare, la autoridad ambiental de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, informó que detectaron otro caso de tráfico ilegal.

En esta oportunidad se trata de 18 pichos de loro que fueron decomisados por la Policía Nacional, mientras estaban siendo transportados como encomienda en un bus de servicio público.

El bus cubría la ruta Puerto Boyacá (Boyacá) - Doradal (Antioquia), cuando fue detenido por miembros de la fuerza pública. Allí encontraron a los pichones que se hallaban en delicado estado de salud.

Entre ellos había especies como la lora frentiamarilla y la lora barbiamarilla, que se encuentran, señala Cornare, entre las más traficadas por sus llamativos colores y su capacidad para imitar sonidos.

Posteriormente, fueron trasladados al Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) de Cornare, donde los profesionales hicieron una valoración inicial en la que notaron “signos de deshidratación severa, hipotermia, malnutrición, presencia de ectoparásitos y lesiones en la piel”.

Por el momento, dice Cornare a través de un comunicado, “el equipo interdisciplinario del CAV atiende esta nueva emergencia, brindando a los pichones los cuidados especializados necesarios para estabilizarlos e iniciar su proceso de crianza y rehabilitación”.

“Debido a su corta edad, a estos individuos les espera un largo proceso de atención en el CAV. De acuerdo con los protocolos técnicos, un psitácido puede tardar entre dos y cinco años en culminar exitosamente su proceso antes de ser reintroducido a su hábitat natural”, explican desde Cornare.

Con esta nueva incautación, son 28 los pichones de loro que han sido encontrados por las autoridades en menos de 15 días, “todos víctimas de la misma modalidad de tráfico ilegal”.

El llamado de Cornare a las empresas de transporte público es que tengan mayor control con el equipaje de los pasajeros y las encomiendas, para evitar que se sigan presentando casos de tráfico de fauna.

