Parque Tayrona tendrá su primer cierre de 2026: estas son las fechas

Parques Nacionales Naturales informó, por medio de un comunicado, que el Parque Nacional Natural Tayrona tendrá su primer cierre temporal de 2026, como una estrategia para permitir la recuperación natural de sus ecosistemas.

Este proceso, conocido como Kugkui Shikasa, es una medida de manejo y conservación orientada a fortalecer las dinámicas ecosistémicas, permitir el descanso del territorio y facilitar actividades ambientales, culturales, de limpieza, sanación, protección ambiental y espiritual, según detalla la entidad.

Esta decisión, añadió parques, fue concertada con los pueblos indígenas los pueblos Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo. Para la entidad, este período representa un “respiro para la fauna, la flora y los ecosistemas del área protegida”, al promover la regeneración natural de playas, hábitats y especies, al tiempo que reconoce y respeta el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas.

El primer cierre se llevará a cabo entre el 1 y el 15 de febrero. Las fechas fueron definidas con base en criterios ambientales sustentados en modelaciones climáticas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y en el monitoreo histórico de Parques Nacionales Naturales. También se tuvieron en cuenta el calendario ecológico y cultural indígena. así como las dinámicas del ecoturismo en la región.

Durante este período se espera una temporada de lluvias bajas, en la que la disponibilidad de agua suele ser limitada. “Uno de los mensajes clave de este primer cierre es facilitarle a nuestros ecosistemas y a nuestra biodiversidad ese respiro necesario”, explicó Carlos Vidal Pastrana, director territorial Caribe de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

A los ojos de Vidal, los cierres temporales hacen parte de una estrategia acordada con los actores del territorio. “Desde Parques Nacionales impulsamos medidas de conservación asociadas a esta actividad, y una de las más importantes ha sido el trabajo conjunto con los pueblos indígenas de la Sierra Nevada y otros sectores de la región”, agregó. Además de este periodo, están previstos otros dos cierres a lo largo del año.

En este contexto, Patricia Saldaña Pérez, jefe del Parque Nacional Natural Tayrona, hizo un llamado a los visitantes nacionales y extranjeros, así como a la ciudadanía en general, para que se sumen a los esfuerzos de conservación del área protegida.

Durante el cierre, Parques Nacionales Naturales llevará a cabo una serie de acciones de monitoreo ambiental, restauración ecológica, trabajo con prestadores de servicios turísticos y acompañamiento a las prácticas espirituales y culturales de los pueblos indígenas.

Las actividades de ecoturismo se retomarán el 16 de febrero. A partir de esa fecha, los visitantes podrán regresar a este parque, uno de los más visitados del país, para realizar actividades como senderismo, avistamiento de aves, buceo y el intercambio de conocimientos con comunidades locales.

La entidad recordó, además, que el Tayrona comprende espacios sagrados de los cuatro pueblos originarios de la Sierra Nevada de Santa Marta: Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo.

