¿En dónde lloverá hoy en Colombia? Este es el pronóstico del tiempo del Ideam

"Los mayores acumulados de precipitación son posibles en sectores de la plataforma marítima y continental del Caribe colombiano, en diferentes…

Tras una noche de fuertes lluvias en varias partes del país, incluyendo Bogotá, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó el pronóstico del tiempo para el inicio de la última semana de septiembre. De acuerdo con la entidad, se seguirán presentando lluvias en algunas partes de Colombia, pero en otras de seguirán sintiendo los efectos de las altas temperaturas.

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"Los mayores acumulados de precipitación son posibles en sectores de la plataforma marítima y continental del Caribe colombiano, en diferentes momentos de la jornada; así como en el norte y zonas puntuales del centro y sur de la región Andina, principalmente durante la mañana y la tarde; el centro y oriente de la región Pacífica, durante la tarde y la noche; el occidente de la Amazonía, en diferentes periodos; y el sur y occidente de la Orinoquía, durante la mañana y la tarde", señaló la entidad sobre los lugares en los que se presentarán más lluvias.

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Mientras tanto, hacia el norte de La Guajira, en el centro de Caquetá, el oriente de Putumayo, el occidente de Amazonas y el oriente de Vaupés, el Ideam prevé que se presentarán condiciones secas, marcadas principalmente por las altas temperaturas y los efectos del fenómeno de El Niño que se vive en Colombia.

"En cuanto a las temperaturas máximas, se prevén condiciones favorables para el registro de valores superiores a los promedios climatológicos de septiembre en zonas puntuales del costado occidental del centro y sur de la región Pacífica, oriente de la región Caribe, nororiente y centro-sur de la región Andina, occidente de la Orinoquía y sur de la Amazonía", dijo la entidad.

En Bogotá se espera una mañana con nubosidad y lloviznas esporádicas, que se registrarían en Suba, Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme. Las condiciones nubladas se extenderían hasta las horas de la tarde, pero podrían abarcar a otras localidades.

La posibilidad de lloviznas o lluvias ligeras llegaría a Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Chapinero, Santa Fe, Usme, Ciudad Bolívar y San Cristóbal, mientras que podrían presentarse lloviznas ocasionales en el resto de la ciudad. "La temperatura máxima estará cercana a los 19 °C. Durante la noche se mantendrán las condiciones nubladas con lloviznas de corta duración, en especial sobre sectores de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa", aseguró la entidad.

Se espera también que el mar Caribe concentre parte importante de las precipitaciones que se registren hoy en Colombia. Aunque se tratará de lluvias ligeras o moderadas y afectarán solo algunos sectores, las de mayor intensidad se prevén en el centro y occidente de la plataforma marítima durante la mañana. Hacia la tarde se desplazarán hacia el centro y el oriente.

"Sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con lloviznas o lluvias ligeras intermitentes y posibilidad de precipitaciones de mayor intensidad en su área marítima", apuntó el Ideam.

Finalmente, la entidad recordó que las condiciones del tiempo que vive Colombia, debido a los efectos del fenómeno de El Niño y las lluvias en algunas regiones, generan riesgos de deslizamientos e incendios forestales, por lo que hizo un llamado a prestar atención a las recomendaciones de las autoridades de la gestión del riesgo.

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