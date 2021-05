En el mundo, la población de aves es seis veces mayor que la de humanos

Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur calculó que hay 50 mil millones de ejemplares de aves en el mundo. Sin embargo, advirtió, que muchas de esas especies registradas son muy raras. Según los investigadores, existen unas 9.700 especies de aves diferentes, incluyendo aves no voladoras como los pingüinos y los emús.

En el mundo, el número de ejemplares de aves es seis veces mayor al de humanos. Así lo determinó un estudio realizado por la Universidad de Nueva Gales del Sur en Sídney (Australia), y publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Según los investigadores, se registraron alrededor de 50 mil millones de aves individuales en el mundo. (Lea: ¿Por qué no fuimos a pajarear este año?)

Para determinar este valor, los investigadores se basaron en las observaciones de la ciencia ciudadana y estimaron las cifras de población de casi 10,000 especies de aves. Reunieron los registros que publican las personas en eBird, uno de los proyectos de ciencia ciudadana sobre biodiversidad más grandes del mundo.

Los expertos usaron los datos recopilados por cerca de 600.000 personas y desarrollaron un algoritmo para estimar la población mundial real de cada especie de ave. Determinaron que existen unas 9.700 especies de aves diferentes, incluyendo aves no voladoras como los pingüinos y los emús. “Hay relativamente pocas especies de aves comunes, pero una gran cantidad de especies raras”, señaló el documento.

Will Cornwell, ecólogo de la UNSW y uno de los autores principales del artículo, señaló que “pueden ser raros por razones naturales, en realidad solo viven en una isla o en la cima de una montaña, por ejemplo, o pueden ser raros debido a causas humanas”. (Puede leer: El paraíso de aves que resguarda Cundinamarca)

Usando estos datos y estudios de casos detallados, emplearon el algoritmo para estimar la población mundial real de cada especie de ave. El cálculo también tuvo en cuenta la “detectabilidad” de cada especie, que hace referencia a la probabilidad de que una persona haya detectado esta ave y enviado el avistamiento a eBird.

Los investigadores explicaron que muchas aves que se cuentan por millones, un grupo al que denominaron “el club de los mil millones”. A este grupo pertenecen muchas aves australianas, como el loro arcoíris (19 millones), la cacatúa de cresta de azufre (10 millones) y el dacelo (3,4 millones). Sin embargo, hubo otras especies nativas que solo cuentan con unos 100 ejemplares, como el Buttonquail de pecho negro.

Añadieron que el cálculo se aplicó luego a aquellas aves que no habían sido objeto de estudios profesionales y que la cifra de 50 mil millones de aves individuales representa la estimación mediana que produjo el modelo para el número total de aves en todo el mundo. (Le puede interesar: Después de 58 días de incubación, nació un cóndor de los Andes en el país)

“Toda la idea surgió del hecho de que hay algunas especies de aves que se estudian muy, muy bien, pero existe esta enorme colección de científicos ciudadanos que viajan por todo el mundo contando cada pájaro que ven. El gran avance fue que pudimos tomar los datos científicos y los datos de ciencia ciudadana y luego llenar el vacío para las aves que no son estudiadas por científicos profesionales”, dijo Cornwell.

Con este modelo, añadió Cornwell, buscan determinar qué especies estaban en declive y dónde se necesitaban esfuerzos de conservación. Corey Callaghan, investigador de la misma universidad y coautor del estudio, explicó que el mecanismo que utilizaron para contar aves puede ser extrapolado a otras especies en el futuro.

“Si bien este estudio se centra en las aves, nuestro enfoque de integración de datos a gran escala podría actuar como un modelo para calcular datos específicos de especies para otros grupos de animales”, concluyó. (Lea también: Colibríes logran detener la construcción de un oleoducto en Canadá)