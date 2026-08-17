En el país han controlado 5 incendios, 25 siguen activos y hay alertas por inundaciones

Seis departamentos son los principales afectados por las llamas. Foto: Ministerio de Defensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante el fin de semana, en varios puntos del país se han reportado incendios forestales que están afectando especialmente al departamento de Tolima. Según la Gobernación, los municipios más afectados son San Luis y Valle de San Juan, pero no los únicos. En el país, según el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hasta ayer, 16 de agosto, había 25 incendios activos.

Estos eventos se han registrado en Tolima, Nariño, Antioquia, Huila, Quindío, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, donde también se han controlado cinco incendios, y 78 más se han liquidado, según la UNGRD.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, detalló que los eventos en San Luis y Ortega se encuentran controlados con personal en tierra y apoyo aéreo. En Carmen de Apicalá, también en Tolima, hay un incendio que permanece activo, y por esto enviaron unidades de refuerzo desde San Luis.

Sobre la situación en Quindío, Lara contó que el evento en Génova fue controlado y “se adelanta el proceso de guarda de cenizas para evitar reinicios y declararlo liquidado. Los demás focos cuentan con personal trabajando y no se han salido de control”.

Según el Ideam, en el país hay más de 600 municipios en alerta por incendios. La mayoría están concentrados en Cundinamarca, Tolima y Nariño. Sin embargo, esta no es la única situación que está generando alarma. Durante el fin de semana se ha observado un incremento en las lluvias que podrían provocar crecientes súbitas e inundaciones.

En el río Guayuriba, a la altura de Villavicencio, el Ideam informó que ahora están en alerta roja por los altos niveles que se han registrado en el Puente Carretera. Además, piden especial atención en los ríos y quebradas de Urabá y el Bajo Atrato.

“Ante la persistencia de lluvias, se recomienda estar atentos a incrementos rápidos de ríos y quebradas, especialmente en zonas ribereñas y atender las indicaciones de las autoridades y organismos de gestión del riesgo”, escribió el Ideam.

Para este lunes festivo, 17 de agosto, se esperan lluvias intensas en el Pacífico, principalmente en Chocó y Valle del Cauca. En la región Andina, las precipitaciones más importantes se prevén para Antioquia, Risaralda, Caldas, Quindío, Santander, Norte de Santander, norte de Tolima, Cundinamarca y Boyacá.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜