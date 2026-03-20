En lo que va de 2026 se han decomisado más de 15.500 huevos de iguana y 1.000 tortugas

Consumir huevos de iguana representa un riesgo para la salud humana, pues es posible la transmisión de enfermedades zoonóticas, como la salmonelosis. Foto: Asocars

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La Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (Asocars) informó que, en lo corrido de 2026, las autoridades ambientales regionales han recibido más de 15.500 huevos de iguana y más de 1.000 tortugas, como resultado del trabajo articulado con la Policía Nacional y las comunidades.

Específicamente, Cardique ha decomisado 264 huevos de iguana; la CSB recibió 1.600 huevos; Corpomojana reporta 40 huevos de iguana recibidos; la CVS recibió 2.417 huevos de iguana; Corpocesar 2.678; y el caso más grave lo ha registrado CORPAMAG, con jurisdicción en el departamento de Magdalena, donde ha decomisado 8.505 huevos, en su mayoría incautados por la Policía Nacional en vías del departamento, transportados de manera ilegal.

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“Para la obtención de los huevos, las iguanas hembras son sometidas a prácticas crueles que afectan de manera irreversible su capacidad reproductiva y ponen en riesgo la sostenibilidad de la especie”, indicó Corpamag. “Recordemos que la extracción y comercialización ilegal de huevos de iguana constituye una grave afectación ambiental, con impactos ecológicos, poblacionales y biológicos de alta magnitud”. Por su parte, la CSB, autoridad ambiental del Sur de Bolívar, reiteró que, debido al sufrimiento al que son expuestas las iguanas para extraerles sus huevos, esta actividad está considerada bajo el ilícito de maltrato animal.

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Asocars apuntó que la iguana verde cumple un rol ecológico clave en los ecosistemas del Caribe colombiano, sobre todo en el bosque seco tropical, pues contribuye a la dispersión de semillas y a la regeneración natural del bosque. Si sus poblaciones disminuyen, advirtió, se ve comprometida la resiliencia de estos ecosistemas y se aceleran los procesos de pérdida de biodiversidad.

Además, esta práctica ilegal representa un riesgo para la salud humana, pues tanto quienes extraen y comercializan estos huevos, como quienes los consumen, se ven expuestos a una posible transmisión de enfermedades zoonóticas, como la salmonelosis.

Otras de las víctimas de este tipo de prácticas han sido las tortugas, pues más de 1.000 de estos animales han sido recibidos, tras incautaciones, por las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) en lo que va de 2026, predominando la tortuga hicotea. Carsucre recibió 456 hicoteas, la CVS 354, Corpomojana 85 y Corpocesar 16. Esta última autoridad ambiental también reportó 130 tortugas morrocoy que fueron entregadas de manera voluntaria.

Los reptiles, los más afectados

De los 40.000 animales que las CAR atendieron durante 2025, los reptiles representaron el 47,6 % del total, liderando la estadística. Les siguen las aves (28,2%) y los mamíferos (23,9 %). Por otro lado, grupos minoritarios como peces, anfibios y otras clases, suman el 0.3% restante. De acuerdo con Asocars, más de 21.000 de estos individuos pudieron regresar a su hábitat natural.

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“Además de la educación ambiental y la conciencia ciudadana, una de las herramientas que tenemos como país para frenar estas malas prácticas, que atentan contra la supervivencia de las especies, es el ejercicio de la autoridad ambiental. Esta herramienta la entregó la Constitución a las CAR y, por más de 31 años, la hemos venido aplicando exitosamente, cambiando costumbres arraigadas en nuestra cultura, reconciliándonos con la naturaleza”, afirmó Yesid González Duque, director ejecutivo de ASOCARS.

Estas autoridades ambientales regionales, con frecuencia, adelantan operativos para atender las denuncias de la comunidad y otras entidades. Además, intensifican operativos contra la comercialización y el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre antes y durante Semana Santa. En esta época, subrayó Asocars, especies como las iguanas y tortugas hicoteas (y sus huevos), son altamente demandadas en algunas zonas del país, como parte de las tradiciones relacionadas con esta celebración religiosa. Las CAR hicieron un llamado a proteger la fauna silvestre; a no tenerla como mascota ni consumirla.

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