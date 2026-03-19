Gobierno define condiciones para implementar el programa de esterilización de perros y gatos

La reglamentación establece los lineamientos técnicos para la atención veterinaria. También define los criterios de priorización poblacional y territorial del programa. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

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El Gobierno, bajo el liderazgo del Ministerio de Ambiente y en coordinación con el Ministerio de Salud, publicó la Resolución 0229 de 2026, con la cual se reglamentan las condiciones para implementar el Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica de Gatos y Perros, que fue creado a través de la Ley 2374 de 2024.

“Este programa será implementado con el apoyo de las autoridades territoriales, bajo estrictos protocolos médicos que evalúen el estado de salud de los perros y gatos y sus condiciones clínicas antes de su intervención”, explicó la ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez Torres.

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La resolución establece disposiciones técnicas, ambientales y sanitarias para realizar jornadas de esterilización en el país, con el fin de mejorar la gestión poblacional de gatos y perros, promover el bienestar animal y contribuir al derecho a un ambiente sano, la salud pública y la convivencia en los territorios. Además, se dispusieron las acciones que adelantarán las entidades territoriales en el desarrollo de dichas jornadas, de acuerdo con sus capacidades operativas y la disponibilidad de recursos.

La normativa definió criterios de priorización para la realización de las jornadas de esterilización, con especial atención en cinco líneas especiales de intervención. Estas son:

Gatos y perros sin hogar o en condición de vida libre, mediante estrategias de captura, esterilización y manejo posterior conforme a los lineamientos técnicos del programa.

Animales de compañía pertenecientes a población habitante de calle, recicladora o migrante.

Perros clasificados como de manejo especial conforme a lo establecido en la Ley 1801 de 2016.

Perros diagnosticados con tumor venéreo transmisible (TVT) y gatos positivos a enfermedades virales como leucemia e inmunodeficiencia felina.

Animales de compañía albergados por fundaciones y hogares de paso.

En el caso de animales que conviven con personas en contextos de vulnerabilidad social, agregó el Minambiente, el programa promoverá el reconocimiento del vínculo humano–animal-ambiente. De ese modo, se brindará información sobre los beneficios del procedimiento, además de un acompañamiento previo y posterior a la intervención quirúrgica.

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El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, apuntó que el control poblacional de perros y gatos, bajo el enfoque de “Una Salud”, es una iniciativa articulada con un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo. “Entendemos que la salud humana está directamente vinculada con la tenencia responsable de animales de compañía, así como con su protección y bienestar. Por eso, avanzar en este frente es también proteger la vida y la salud de las personas”, afirmó.

Los retos del programa

Según comunicó el Minambiente, esta reglamentación llega tras un proceso de concertación con actores institucionales y académicos, así como personas de la sociedad civil interesadas en la protección y el bienestar de los animales. También se basó en análisis técnicos y médicos.

“La reglamentación concibe el programa como una estrategia estructural de gestión poblacional, que busca superar la lógica de intervenciones aisladas y avanzar hacia acciones planificadas para la gestión responsable de las poblaciones en el territorio”, subrayó la cartera.

No obstante, como hemos contado en El Espectador, varias asociaciones de médicos veterinarios del país han visto con preocupación la implementación de este programa. Uno de los principales reparos ha tenido que ver con la estrategia “CER”, que significa: Capturar, Esterilizar y Reubicar, Retornar o Rescatar.

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“Hay suficientes argumentos técnicos y científicos que demuestran que para que esa estrategia sea exitosa en una población abierta (como el de las ciudades o pueblos, donde entran y salen animales) las tasas de captura tienen que ser enormes”, dijo hace unos meses a este diario Jeancarlo Sánchez, biólogo con maestría en Medio Ambiente y Desarrollo, director científico de Bauen Project e integrante de la plataforma ciudadana de científicos colombianos Biodiversos.

Tras monitorear la aplicación de este método en un parque natural de Taiwán por nueve años, un grupo de científicos concluyó, en un estudio publicado en septiembre de 2024 en la revista académica Global Ecology and Conservation, que su éxito depende de que haya una tasa de esterilización superior al 75 %, una aplicación sostenida durante más de 10 años y que se logre evitar la entrada de animales no esterilizados de otras zonas. Por eso, los autores subrayaron que, salvo que sea en áreas pequeñas y aisladas, cumplir todas estas condiciones en la práctica es muy difícil.

Además, persiste otro desafío: la ausencia de fuentes oficiales sobre las tasas de esterilización, es decir, cuántos animales, del total que existen, serían intervenidos. Este es un dato clave para determinar el éxito de la intervención y, sin embargo, ni siquiera se conoce con certeza cuántos perros y gatos existen en el país.

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