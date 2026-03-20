Denuncian incendio intencional que habría arrasado 900 hectáreas en bioparque del Casanare

Fundación Palmarito. Foto: Fundación Palmarito.

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A través de un comunicado, la Fundación Palmarito denunció un “devastador incendio que ha reducido a cenizas cerca de 900 hectáreas del Bioparque Wisirare”, ubicado en el municipio de Orocué, Casanare.

El bioparque es reconocido por su trabajo con especies como el caimán llanero (Crocodylus intermedius) y la tortuga charapa (Podocnemis expansa), dos especies en Peligro Crítico de Extinción, entre otros animales.

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Los incendios, según explicó la Fundación que administra el Bioparque, iniciaron el viernes 13 de marzo. Un equipo técnico que instalaba cámaras trampa para el monitoreo de la fauna silvestre detectó el primer incendio, el cual fue controlado con el apoyo de los Bomberos de Orocué, la Alcaldía del municipio y la Gobernación del Casanare.

Durante el sábado y el domingo, agrega la organización, aparecieron nuevos focos en puntos distantes y estratégicos del parque. Según el dictamen que les entregó el cuerpo de Bomberos, “la ubicación y el comportamiento de estos incendios confirman una realidad contundente: fueron provocados intencionalmente por manos criminales”.

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“Aprovechando la vulnerabilidad del ecosistema debido a la fuerte sequía y los intensos vientos del verano llanero, los responsables aseguraron que el fuego rebasara cualquier capacidad de contención humana”, señaló la organización.

Wildlife Conservation Society (WCS), una organización ambiental con presencia en todo el mundo y que apoya el trabajo de la Fundación Palmarito, expresó su solidaridad frente a “la devastación ocurrida en el Bioparque Wisirare, un golpe profundo a la biodiversidad de la Orinoquía y a los esfuerzos de conservación en el país”.

De acuerdo con la Fundación Palmarito “el impacto ecológico es incalculable”. “Lo que antes eran bosques vivos a orillas del terraplén, hoy son solo ‘chamizas’ ennegrecidas que rompen el alma de quienes hemos dedicado tanto esfuerzo a su conservación. Los lugareños, testigos de la historia del Bioparque, coinciden en que nunca se había visto una devastación de tales proporciones”.

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Al considerar que los incendios no fueron producto de un fenómeno natural, sino un “ecocidio premeditado”, la Fundación Palmarito le solicitó a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades competentes el inicio inmediato de investigaciones judiciales necesarias para identificar y capturar a los culpables.

Desde WCS señalaron que esperan que las autoridades “avancen con celeridad en el esclarecimiento de los hechos y que se identifique a los responsables de este acto que afecta no solo a un territorio, sino al patrimonio natural de Colombia”.

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