Ambiente

¿En qué ciudades lloverá este 4 de diciembre? Esto dice el Ideam

De acuerdo con el pronóstico del tiempo de la entidad, se esperan lluvias de variada intensidad en varias de las principales ciudades del país. Conozca en cuáles y en qué momentos del día.

Redacción Ambiente
04 de diciembre de 2025 - 11:53 a. m.
En varias localidades de Bogotá se esperan lluvias.
Foto: El Espectador - El Espectador
Este jueves 4 de diciembre se esperan condiciones nubosas y la presencia de lluvias, sobre todo en las regiones Pacífica, norte de la Andina, sur del Caribe y oriente de la Amazonia y Orinoquía, según el más reciente pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

Las principales lluvias se prevén en los departamentos de Vichada, Guainía, Vaupés, Amazonas, piedemonte llanero y amazónico, occidente de Mario y Cauca, Valle del Cauca y Choco, sur de Bolívar y Córdoba, Antioquia, Santander, Caldas, Risaralda, Cundinamarca y Boyacá.

Ante estas condiciones generales y mientras el país se acerca al final de la segunda temporada de lluvias, 503 municipios se encuentran en algún nivel de alerta por deslizamiento. De estos, 81 están en alerta roja, siendo Antioquia (37), Chocó (10) y Cauca (8), los que más municipios tienen en esta categoría.

Pronóstico del tiempo en Bogotá

A lo largo de la mañana de este jueves, el Ideam pronostica condiciones secas con nubosidad variada en la capital del país. La situación empezará a cambiar hacia el medio día, con el fortalecimiento de la nubosidad y lluvias de ligera intensidad en Suba y Engativá.

La nubosidad seguirá aumentando progresivamente a medida que avanza la tarde, y se esperan lluvias en las localidades de Fontibón, Santa Fe, La Candelaria, Kennedy, Puente Aranda, Ciudad Bolívar y Usme.

El panorama se mantendrá de esta manera hasta las horas de la noche, cuando se puedan presentar lluvias ligeras o lloviznas intermitentes en varios sectores de la ciudad, sobre todo en el sur, en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa y Kennedy.

Pronóstico del tiempo para Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Tunja y Bucaramanga

En Medellín y Cali, se prevé cielo parcial a mayormente nublado con lluvias ocasionales entre ligeras y moderadas en horas de la tarde y la noche.

Mientras tanto, en Barranquilla y Cartagena, el Instituto pronostica cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Finalmente, en Bucaramanga y Tunja, el Ideam espera cielo entre parcial a mayormente nublado con posibilidad de lluvias en horas de la tarde y la noche.

Por Redacción Ambiente

