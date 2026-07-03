¿En qué regiones lloverá este viernes 3 de julio? Esto dice pronóstico del tiempo del Ideam

Para este viernes 3 de julio se esperan lluvias en el occidente, oriente y sur del país. Foto: Óscar Pérez

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De acuerdo con el más reciente pronóstico del tiempo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), para este viernes 3 de julio se esperan lluvias en el occidente, oriente y sur del país.

Los principales acumulados se pueden presentar en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico, La Guajira, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Risaralda, Quindío, Caldas, Tolima, Huila, Arauca, Meta, Casanare, Vichada, Guainía, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Putumayo y Amazonas.

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Como ha sido usual a lo largo de la última semana, el Ideam también prevé que en la península de La Guajira y en parte de la cuenca media del río Magdalena, los valores de las temperaturas máximas sean superiores a la climatología de julio, sobre todo por la poca nubosidad en horas de la tarde.

Igualmente, por las temperaturas máximas, en combinación con humedad atmosférica importante, es posible que se presenten sensaciones térmicas localmente elevadas durante la tarde al norte de la región Caribe y en el centro de la región Andina.

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Por estas condiciones, 502 municipios en el país se encuentran en algún nivel de alerta por incendios. De estos, 201 están en alerta roja, siendo Cundinamarca (38), Tolima (36) y Antioquia (26) los departamentos que mayor cantidad de municipios tienen en este nivel de alerta.

Así mismo, 189 municipios están en algún nivel de alerta por deslizamientos. Del total, 50 están en alerta roja, siendo Chocó (13) y Boyacá y Meta (6 cada uno) los departamentos con mayor cantidad de municipios en este nivel.

Pronóstico del tiempo en Bogotá

De acuerdo con el Instituto, para la mañana se estima cielo entre parcial a mayormente nublado en la capital del país. Sin embargo, en las primeras horas del día no se descartan lluvias en el costado oriental.

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Para la tarde, se prevé cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco, aunque podrían presentarse lluvias en el costado oriental de la ciudad. Para la noche, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

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