De la Espriella designa a Fabio Arjona como su ministro de Ambiente

Desde hace 13 años, Arjona se desempeñó como vicepresidente de Conservación Internacional. Foto: Conservación Internacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El cordobés Fabio Arjona será el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible del entrante gobierno liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella. Así lo confirmó el próximo mandatario este jueves a través de sus redes sociales.

“Nunca más la pobreza como excusa para destruir el medio ambiente. Nunca más la indiferencia frente a nuestros animales. Nunca más el abandono de la riqueza natural que Dios le entregó a Colombia”, se escucha en el video en el que se anuncia a Arjona. “Bienvenidos a la era de la reconstrucción de la Patria, de la responsabilidad ambiental, de la conservación, de la biodiversidad y del respeto por la vida”, se agrega poco después.

Arjona, biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, venía liderando el empalme del sector ambiental del entrante gobierno, junto a Eduardo Chavez y Natalia Quevedo.

(Puede leer: Los 10 retos ambientales que no debe perder de vista el Gobierno de Abelardo de la Espriella)

Desde 2025 se desempeñaba como vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad para América Latina de Conservation International, organización ambiental internacional sin ánimo de lucro. Antes de asumir ese cargo, dirigió Conservation International Colombia durante 24 años, entre 2001 y septiembre de 2025.

Arjona, según una publicación de Conservación Internacional a inicios de este año, cuenta con más de 30 años de trabajo y vocación ambiental. A inicios de la década de los 90 dirigió la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS).

(Le puede interesar: Esta es la Amazonia que hereda Abelardo de la Espriella: ¿qué desafíos le esperan?)

Posteriormente, desde el Departamento Nacional de Planeación, dirigió el Plan de Acción Forestal para Colombia (PAFC), un programa que desarrolló el DNP en alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO).

Luego de eso fue el gerente ambiental de la hidroeléctrica de Urrá y, posteriormente, se desempeñó como viceministro de Ambiente en el gobierno de Ernesto Samper.

De acuerdo con un corto perfil publicado en la página de la OCDE, Arjona también ha sido consultor del Banco Mundial, “asesorando en temas de medio ambiente e infraestructura en varios países de América Latina y el Caribe”. Según se lee en el perfil que entregó de él la oficina de De la Espriella, también negoció los primeros créditos ambientales para Colombia y cooperación bilateral con Alemania, Holanda y Canadá.

Como contamos en este artículo, Arjona llega a una cartera que deberá enfrentar múltiples retos. El primero de ellos, apenas asuma su cargo, será coordinar la respuesta ante el fenómeno de El Niño, cuyas condiciones se instalarán durante el segundo semestre de este año. La deforestación, la minería ilegal, el ordenamiento territorial alrededor del agua, el control y manejo de las especies invasoras como los hipopótamos, entre otras, serán las problemáticas que ahora deberá enfrentar Arjona desde el Ministerio de Ambiente.

En otro comunicado, la oficina de prensa del presidente electo señaló que Arjona Hincapié llegará al Ministerio de Ambiente con el propósito de impulsar un modelo de desarrollo en el que “el progreso no compita con la sostenibilidad ambiental”. El propio Arjona aseguró, citado en esa nota de prensa, que “nunca he faltado a mis principios para lograr resultados”. Según la información divulgada por el equipo de De la Espriella, entre las prioridades del nuevo ministro estará consolidar la estrategia denominada ABC, centrada en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades. También buscará articular políticas orientadas a reducir la pobreza y las necesidades básicas insatisfechas, al considerar que estas son “una de las principales amenazas contra el medio ambiente”.

El comunicado agrega que Arjona promoverá acciones para combatir lo que denomina la “ignorancia ambiental”, atraer inversión extranjera destinada a la protección de la naturaleza y desarrollar “soluciones basadas en la naturaleza, la conservación y el desarrollo de la Patria Milagro desde los consensos en cada territorio”.

🌳 📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre el ambiente? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🐝🦜