Colombia tiene una nueva área protegida para conservar las palmas más altas del mundo

Palmares de Ceroxylon quindiuense en Tochecito. /Rodrigo Bernal Foto: Rodrigo Bernal

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El Ministerio de Ambiente creó hoy una nueva área protegida que hará parte del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Se trata del Santuario de Flora Palmares del Tochecito, que se encuentra entre Cajamarca e Ibagué, en Tolima.

Este santuario, que ocupa 1964,02 hectáreas de tierra, está ubicado en una zona clave para la conservación de la palma de cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense), el árbol nacional de Colombia. Está en la cuenca alta del río Tochecito y alberga ecosistemas de bosque andino y altoandino, de acuerdo con la resolución publicada por el Minambiente.

Dentro de los objetivos de la declaratoria de este santuario están “preservar los bosques andinos y altoandinos presentes en la microcuenca del río Tochecito, que albergan una muestra representativa de la población de palma de cera del Quindío (Ceroxylon quindiuense)”, según el documento. Además, se buscará restaurar los ecosistemas que se encuentran allí y que puedan favorecer el ciclo de vida de la palma de cera y otras especies.

La creación de este espacio de conservación para la palma de cera era una petición de hace varios años. De hecho, El Espectador publicó en 2016 un artículo de Rodrigo Bernal, uno de los científicos que más ha estudiado a estos árboles en el mundo, hablando sobre la importancia de este lugar.

Allí, Bernal destaca que, aunque el Valle de Cocora es un lugar más reconocido y alberga las palmas de cera más altas del mundo, los palmares más importantes de la especie no están allí.

“Al otro lado de las montañas de Cocora, y solo diez kilómetros al sur, en el departamento del Tolima, se encuentra la cuenca del río Tochecito, un sobrecogedor paisaje de cuchillas y hondonadas recubiertas por millares y millares de palmas de cera que durante más de dos siglos han dejado deslumbrados a quienes han tenido el privilegio de conocerlas”, señaló Botero en ese momento.

Al tratarse de un área protegida del sistema nacional, la autoridad ambiental delegada para la protección del Santuario Palmares de Tochecito será Parques Nacionales Naturales, que tiene a su cargo la mayor extensión de áreas para la conservación ambiental en el país.

“Quedan prohibidas al interior del Santuario de Flora “Palmares de Tochecito” las actividades diferentes a la de conservación, de recuperación y control, investigación, educación, recreación y de cultura", se lee en la resolución. Es decir, al interior de esta zona no podrán realizarse actividades de exploración ni explotación de recursos naturales, minería o agricultura.

Además, el Santuario de Flora “Palmares de Tochecito” entrará a hacer parte del patrimonio natural de Colombia, por lo que se convierte en un terreno inalienable, imprescriptible e inembargable.

La resolución, sin embargo, aclara que respeta la propiedad privada y los procesos de titulación de terrenos baldíos previos a la declaratoria del área protegida, por lo que pide a las autoridades del sector que tengan en cuenta la resolución para adelantar dichos procesos.

Aquí puede consultar la resolución que declara el Santuario de Flora “Palmares de Tochecito”:

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