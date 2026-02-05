En video: así se ve Córdoba inundada desde el aire

Sobrevuelo a las zonas afectadas por las inundaciones en Córdoba. Foto: UNGRD

Más de 19.000 familias afectadas en 24 de los 30 municipios de Córdoba es el saldo que dejan las lluvias que se han registrado en este departamento, el más afectado del país. Recientemente, la Defensa Civil y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) sobrevolaron las zonas afectadas por las inundaciones en el departamento.

De acuerdo con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, las entidades están monitoreando especialmente la Central Hidroeléctrica de Urrá, ubicada en Tierralta, Córdoba, la cual declaró alerta roja operativa el 1° de febrero. Las autoridades locales, nacionales y la empresa Urrá están inspeccionando los niveles del embalse, el estado de la infraestructura y la implementación del plan de gestión del riesgo de la central para mitigar la contingencia en los municipios aguas abajo.

“Nos encontramos con un panorama que coincide con las preocupaciones que teníamos. Es una cantidad atípica de precipitación la que se ha dado aquí. La empresa tiene el control de la central. La zona del rebosadero es un lugar seguro, donde se ha dado una situación atípica pero controlada”, afirma Carrillo.

Ayer, sobre las 6 de la tarde, la empresa encargada del embalse informó que apagaron sus turbinas para disminuir descargas al río Sinú, que se encuentra en alerta roja. Según la Gobernación de Córdoba, las lluvias elevaron los caudales y el embalse de URRÁ I alcanzó su cota de rebose, lo que puede afectar a los habitantes de municipios como Valencia, Montería, Cereté, San Pelayo, entre otros.

De acuerdo con la información de la UNGRD, el aumento de las precipitaciones, provocado por un fenómeno conocido como frente frío, han provocado emergencias en 172 municipios del país, con 27.011 familias afectadas en todo el territorio nacional. Cinco departamentos concentran el mayor número de afectados: Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.

¿Por qué está lloviendo tanto en Colombia?

La lluvias que se han presentado en los últimos días en el país son producto, entre otras cosas, de un particular fenómeno meteorológico en el Ártico, llamado frente frío. Este fenómeno ha causado bajas temperaturas y nevadas en Estados Unidos, y está generando serias consecuencias en Colombia. El “debilitamiento del vórtice polar” es como lo llaman los científicos.

Como Giovanni Jiménez, PhD en Meteorología y asesor Ideam, nos explicó en este artículo, es una “banda” en la estratósfera (entre unos 16 y 48 kilómetros sobre el Polo Norte), que gira como trompo y alberga una masa de aire muy frío. Pero en esta época del año, suele debilitarse y eso hace que otra circulación llamada “corriente de chorro polar” (polar jet stream), que está a 10 kilómetros de altura, tenga unas mayores curvaturas.

“Cuando eso pasa, a veces, esas curvaturas llegan muy al sur, en puntos cercanos a los trópicos. Y puede favorecer el transporte de masas frías hacia lugares a donde, típicamente, no están”, añade Paola Arias, profesora de la Universidad de Antioquia e integrante del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Si bien se esperaba que este frente frío se alejarse miércoles, una segunda masa de aire frío se está aproximando desde el Ártico hacia el Caribe y podría ocasionar nuevamente una intensificación en las lluvias en Colombia.

“En estos próximos días esperamos el avance de un segundo frente, el cual tendrá una afectación de forma indirecta en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y el golfo de Urabá, así como los departamentos asociados al sector occidental de la costa Caribe colombiana”, aseguró Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, en un comunicado.

