Encuentran microplásticos en tapires y osos hormigueros de Brasil

La investigación, que fue publicada en la revista Nature, analizó a 26 tapires de montaña (Tapirus terrestris) y a 21 osos hormigueros (Myrmecophaga tridactyla) en tres regiones de Brasil. Para hacerlo,…

La problemática de la contaminación por plásticos en el mundo ha alcanzado dimensiones impactantes. Se han encontrado en placentas humanas , en alimentos, en el mar y en las playas. Un grupo de científicos analizó a dos especies de mamíferos en Brasil y encontró que hasta ellos también han llegado niveles preocupantes de microplásticos.

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La investigación, que fue publicada en la revista Nature, analizó a 26 tapires de montaña (Tapirus terrestris) y a 21 osos hormigueros (Myrmecophaga tridactyla) en tres regiones de Brasil. Para hacerlo, recopilaron muestras sanguíneas de estos animales a lo largo de dos años en la Amazonía, el Cerrado y Pantanal, ecosistemas clave de ese país.

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Los resultados fueron impresionantes. En casi todos los individuos (43) encontraron rastros de microplásticos en las muestras de sangre. En los tapires y osos hormigueros que viven en Pantanal, todos los ejemplares analizados reportaron estas trazas diminutas de plástico.

Pero este no fue el único hallazgo fundamental de esta investigación. Los científicos también analizaron el hecho de algunos de los individuos estudiados se encontraban a decenas de kilómetros, e incluso más de 100 km, de los centros poblados o industriales más cercanos.

"También se detectaron microplásticos en la sangre de individuos que habitaban entornos aparentemente prístinos, alejados de zonas urbanizadas, lo que sugiere que la exposición directa a paisajes modificados por el ser humano probablemente no sea el único factor determinante de la carga sistémica de microplásticos", señalaron los científicos en el estudio.

Esta investigación pone sobre la mesa una discusión clave. Aunque la intervención humana y la modificación de los ecosistemas es uno de los factores que hacen probable la aparición de microplásticos en la sangre de algunos animales, hay otros mecanismos que están haciendo que estos residuos lleguen hasta allí.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha hecho llamados en repetidas ocasiones para que se reduzca la contaminación por plásticos en el mundo y para que se hagan investigaciones más profundas sobre esta problemática, para conocer sus verdaderas dimensiones.

Además, esa organización ha hecho énfasis en que no se trata de algo que afecte a los humanos solamente cuando se encuentra en la sangre de las personas o en los lugares que frecuentan. La degradación de los ecosistemas y la pérdida de biodiversidad, que también se aceleran por la contaminación por plásticos, también terminan afectando la salud humana.

Los científicos dicen que sus hallazgos son una alerta sobre las presiones que la transformación del uso del suelo, principalmente para agricultura y ganadería, termina representando para la fauna silvestre, que termina afectada por problemáticas como la contaminación por microplásticos.

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