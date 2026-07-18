¿Está en Bogotá? No se pierda el Puma Fest, que reunirá lo mejor del periodismo ambiental

La Amazonía será uno de los temas claves en el festival. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Si va a estar en Bogotá el 23 de julio, es buena idea que aparte unas horas del día para asistir a un encuentro que reunirá a los mejores exponentes del periodismo ambiental de América Latina: el Puma Fest.

Con invitados de once países, será el Primer encuentro latinoamericano de periodismo ambiental. Se llevará a cabo en el Centro Felicidad Chapinero, en el nororiente de la ciudad, y será un preámbulo del Festival Gabo 2026, uno de los encuentros de periodismo más importantes de Iberoamérica.

Desde las 8:30 a.m. habrá mesas de discusión y exposiciones para todos los gustos. Por un lado, se pondrá sobre la mesa los delitos ambientales que están afectando nuestra biodiversidad y los mecanismos que usan las mafias de crimen organizado. También se expondrán las diversas técnicas que están usando las salas de redacción de la región para mapear los problemas ambientales.

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Por ejemplo, habrá una sesión llamada “Mapear el crimen: inteligencia artificial y satélites para la investigación ambiental”, donde Ruth Nogueron, de Global Nature Watch; Adriana Rojas, de Mapbiomas Colombia, y Natalia Giomi, de Skylight, conversarán sobre cómo usar las herramientas satelitales para hacer periodismo.

Bram Ebus (Amazon Underworld), María Fernanda Ramírez (Insight Crime) y Michelle Carrere (Mongabay Latam) estarán en otro espacio en el que dialogarán sobre sus investigaciones que han dejado en evidencia cómo operan las mafias detrás de delitos como pesca ilegal y el tráfico de especies.

Una mesa sobre libros enfocados en temas ambientales, en la que estarán Julio Villanueva Chang, Santiago Wills, Pablo Correa y Lissett Boon; otra en la que se hablará sobre las redes de protección y los protocolos de seguridad para periodistas ambientales, y una más que girará en torno al cambio de poder presidencial en Colombia, Perú y Argentina, hacen parte de la agenda.

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Entre los invitados estará Eliane Brum, directora de redacción de Sumauma (Brasil); María Teresa Ronderos, directora del Centro Latinoamericano de Investigación Periodística - CLIP (Colombia); Alejandra Xanic, editora general de Quinto Elemento Lab (México), y Rhett Ayers Butler, fundador de Mongabay.

También estarán Alessandra Yupanqui, directora editorial e influencer de Sapiens (Perú); Wilmer Otoniel Izquierdo, influencer arahuaco más conocido como “Dwiungumu” (Colombia) e Iniwe Nenquimo, influencer y líder waoraní (Ecuador).

En el Puma Fest se realizarán cuatro talleres para quienes quieran acercarse a las técnicas que están usando periodistas para hacer construir historias ambientales. Entre ellos, uno titulado Detrás del ‘Geoperiodismo’: inteligencia artificial, satélites y bases de datos para investigar, que será dictado por Gustavo Faleiros, cofundador de Infoamazonía y ex director de investigaciones ambientales del Pulitzer Center.

Otro que no vale la pena perderse será El método Bellingcat: técnicas avanzadas de investigación en Internet para periodistas, que será dictado por Foeke Postma, investigador senior y líder del equipo de medio ambiente de Bellingcat, un colectivo de periodistas especializado en la investigación con fuentes abiertas (OSINT).

Aquí está la programación completa:

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